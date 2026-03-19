Poliția Română a transmis că simpla existență a camerelor video instalate de administratorii de drumuri nu înseamnă că imaginile pot fi utilizate imediat într-un sistem național de sancționare a abaterilor rutiere.

Precizările vin după informații apărute în spațiul public privind presupusa imposibilitate a autorităților de a folosi aceste imagini pentru amendarea șoferilor, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Sistemul e-SIGUR funcționează deja

Potrivit instituției, sistemul e-SIGUR este operațional încă din 1 ianuarie 2025 și este deja utilizat pentru constatarea și sancționarea contravențiilor. În cadrul acestuia a fost aplicată inclusiv prima sancțiune.

Poliția subliniază însă că trebuie făcută o diferență clară între:

funcționarea actuală a sistemului e-SIGUR, deja în exploatare;

extinderea acestuia prin integrarea altor sisteme de monitorizare existente pe drumurile publice.

Integrarea altor camere, un proces complex

Autoritățile explică faptul că includerea camerelor administrate de alte entități nu este automată și presupune parcurgerea unor etape legale și tehnice stricte.

Acestea țin de compatibilitatea sistemelor, interconectare, securitatea datelor, validarea informațiilor și integrarea în fluxurile operaționale ale Poliției.

În acest context, instituția respinge ideea că sistemul ar fi „blocat” sau nefuncțional, considerând că astfel de afirmații simplifică excesiv un proces complex.

Poliția Română precizează că lucrează simultan în două direcții: utilizarea sistemelor deja existente și extinderea treptată a capacităților de monitorizare automată.

Scopul este creșterea siguranței rutiere, reducerea comportamentelor periculoase în trafic și scăderea numărului de accidente și victime.

Instituția subliniază că dezvoltarea acestor sisteme va continua, dar numai cu respectarea cadrului legal și a standardelor tehnice necesare.