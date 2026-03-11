Producătorul auto german Porsche pregătește noi măsuri de reducere a costurilor, care ar putea include concedieri suplimentare și lansarea unor modele poziționate chiar peste celebrul 911, într-o încercare de a crește profitabilitatea companiei.

Informația a fost confirmată miercuri de directorul general al Porsche, Michael Leiters, potrivit Bloomberg.

Planul vine într-un moment complicat pentru constructorul din Stuttgart.

Compania este presată de costurile ridicate generate de ajustarea strategiei privind electrificarea gamei, dar și de impactul tarifelor comerciale pe anumite piețe importante.

În acest context, conducerea Porsche ia în calcul mai multe măsuri pentru îmbunătățirea marjelor. Printre ele se numără lansarea unor modele mai scumpe, poziționate deasupra actualului Porsche 911, modelul emblematic al mărcii.

În paralel, compania pregătește și un nou val de eficientizări interne.

„Eficientizarea companiei trebuie intensificată, iar acest lucru va duce la noi reduceri de personal”, a declarat miercuri Michael Leiters. Șeful Porsche a precizat că mai multe detalii despre aceste măsuri vor fi prezentate în toamnă.

De altfel, discuțiile privind reducerea costurilor vor continua în perioada următoare. Leiters urmează să negocieze cu liderii sindicali noi măsuri de economisire, într-un moment în care industria auto europeană traversează o perioadă de transformări accelerate.

Porsche anunțase deja anterior un plan de reducere a personalului cu aproximativ 3.900 de persoane până la finalul deceniului. În prezent, compania are aproximativ 40.000 de angajați la nivel global.

Presiunea asupra constructorului vine și din evoluția piețelor internaționale. China, una dintre cele mai importante piețe pentru Porsche în ultimii ani, traversează o schimbare rapidă. Producătorii locali câștigă teren inclusiv în segmentul premium și de lux, iar concurența devine tot mai puternică.

În acest context, Porsche estimează că vânzările din China ar putea scădea cu aproape o treime în acest an, până la aproximativ 30.000 de unități.

O altă piață cheie care ridică probleme este cea din Statele Unite, cea mai mare piață individuală a companiei. Aici, taxele vamale reprezintă un factor suplimentar de presiune asupra profitabilității.