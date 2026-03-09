Prețul barilului de petrol a depășit luni pragul psihologic de 100 dolari, după mai multe zile de creșteri pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și a blocajelor în Strâmtoarea Ormuz.

În România, însă, prețurile la pompă au rămas relativ stabile în prima parte a zilei, fără cozi la stațiile de alimentare.

Potrivit datelor furnizate de site-ul peco-online.ro, prețurile la carburanți standard sunt:

Benzină : 8,07 – 8,40 lei/litru

: 8,07 – 8,40 lei/litru Motorină: 8,40 – 8,80 lei/litru

Cele mai mici prețuri pentru benzina și motorina standard s-au înregistrat în județul Constanța, la Eforie Nord: 8,07 lei/litru pentru benzină și 8,46 lei/litru pentru motorină, notează Info Sud-Est.

Prețurile pe cele mai importante județe:

București : benzină 8,16 lei – 8,22 lei, motorină 8,57 – 8,58 lei

: benzină 8,16 lei – 8,22 lei, motorină 8,57 – 8,58 lei Cluj-Napoca : benzină 8,19 – 8,29 lei, motorină 8,59 – 8,73 lei

: benzină 8,19 – 8,29 lei, motorină 8,59 – 8,73 lei Timișoara : benzină 8,12 – 8,28 lei, motorină 8,58 – 8,73 lei

: benzină 8,12 – 8,28 lei, motorină 8,58 – 8,73 lei Constanța : benzină 8,07 – 8,39 lei, motorină 8,46 – 8,77 lei

: benzină 8,07 – 8,39 lei, motorină 8,46 – 8,77 lei Iași: benzină 8,18 – 8,28 lei, motorină 8,59 – 8,68 lei

Prețurile variază ușor între județe, în funcție de lanțurile de benzinării, costurile logistice și taxele locale.

Prețurile principale la lanțurile de benzinării

Carburanți standard

Rompetrol: benzină 8,22 lei / motorină 8,70 lei

OMV: benzină 8,30 lei / motorină 8,65 lei

Petrom: benzină 8,20 lei / motorină 8,58 lei

Socar: benzină 8,24 lei / motorină 8,64 lei

Carburanți premium

Rompetrol: benzină 9,03 lei / motorină 9,24 lei

OMV: benzină 9,01 lei / motorină 9,25 lei

Petrom: benzină 8,79 lei / motorină 9,00 lei

Socar: benzină 8,84 lei / motorină 9,04 lei

Context internațional

Barilul de petrol a ajuns luni la 116 dolari, pentru prima dată după trei ani și jumătate, pe fondul tensiunilor geopolitice și al reducerilor de producție anunțate de unele state din OPEC+. Aceasta a generat presiune asupra piețelor de carburanți și a alimentat temerile privind noi scumpiri în Europa și România.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, în scenariul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă și rutele strategice rămân blocate, prețul motorinei în România ar putea ajunge la aproximativ 16,8 lei/litru până la sfârșitul lunii mai.

Factorii principali care influențează prețul carburanților sunt:

cotația petrolului Brent la nivel global

prețul motorinei pe hub-ul european Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA)

costurile logistice și marjele distribuitorilor

accizele și TVA-ul din România

O creștere de 10% a cotației petrolului Brent se traduce, în medie, într-un avans de 12-15% al prețului motorinei în hub-ul ARA și într-o creștere de aproximativ 8-10% la pompă în România, explică specialiștii.

De la începutul anului, după majorarea accizelor și scumpirile consecutive, benzina standard s-a apreciat cu 96 de bani/litru, iar motorina standard cu 1,14 lei/litru. Autoritățile române analizează măsuri pentru a menține prețul carburanților sub pragul de 10 lei/litru, inclusiv reducerea temporară a accizelor și taxelor până la normalizarea situației internaționale.