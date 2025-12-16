Autoritatea de reglementare a industriei auto din China a autorizat, pentru prima dată la nivel național, două modele de automobile echipate cu sisteme de conducere autonomă de nivel 3.

Decizia a fost anunțată de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) și marchează un moment important pentru reglementarea conducerii autonome în China, fiind prima recunoaștere oficială, la nivel central, a unor vehicule de acest tip ca produse auto pregătite pentru utilizare controlată, scrie Reuters.

Modelele aprobate și condițiile de utilizare

Modelele aprobate sunt două berline electrice produse de constructorii auto de stat Changan Automobile și BAIC Motor. Acestea au fost incluse în cea mai recentă categorie de înregistrare a produselor auto publicată de minister, ceea ce le conferă statutul de vehicule omologate, nu doar de prototipuri sau platforme experimentale.

Potrivit MIIT, automobilele vor putea activa funcțiile de conducere autonomă condiționată în zone clar delimitate din orașele Chongqing și Beijing. În Chongqing, utilizarea sistemului autonom va fi permisă la viteze de până la 50 km/h, în timp ce în Beijing limita maximă va fi de 80 km/h. „Constructorii vor desfășura operațiuni de testare pe drumurile desemnate prin intermediul unităților lor de ride-hailing”, a precizat ministerul într-un comunicat oficial.

Ce înseamnă nivelul 3 de conducere autonomă

Industria auto clasifică tehnologiile de conducere autonomă în cinci niveluri, de la nivelul 1, care include funcții de bază de asistare, până la nivelul 5, care presupune conducere complet autonomă în orice condiții. Nivelul 3 permite șoferului să își ia mâinile de pe volan și privirea de la drum în anumite situații, însă acesta rămâne responsabil să intervină atunci când sistemul solicită preluarea controlului.

Un pas strategic pentru China

Aprobarea celor două modele reprezintă un pas semnificativ pentru strategia Chinei de a accelera dezvoltarea și adoptarea conducerii autonome. Anul trecut, autoritățile chineze au selectat nouă producători auto pentru teste publice, cu scopul de a crea un cadru de reglementare care să permită introducerea treptată a acestor tehnologii în traficul real.

Măsuri de precauție după accidente grave

Procesul de reglementare a fost însă însoțit și de măsuri de precauție sporite. La începutul acestui an, autoritățile au înăsprit supravegherea sistemelor de asistare a conducerii, după un accident grav produs în luna martie, în care a fost implicată o berlină electrică Xiaomi SU7. Trei persoane au murit după ce vehiculul s-a izbit la câteva secunde după ce șoferul a preluat controlul de la sistemul de asistare, incidentul declanșând un val de controale și evaluări suplimentare.

Responsabilitate legală sporită pentru producători

În paralel cu promovarea vehiculelor de nivel 3, autoritățile chineze au anunțat și o abordare mai strictă în ceea ce privește responsabilitatea legală. Oficialii au transmis că producătorii auto și furnizorii de componente vor putea fi trași la răspundere în cazul în care sistemele autonome eșuează și provoacă accidente, o schimbare semnificativă față de regimul aplicat sistemelor de asistare de nivel inferior.

Teste avansate și alte tehnologii prezente în China

Pe lângă aceste aprobări, China găzduiește deja teste avansate de conducere autonomă. Companii specializate precum Pony AI și WeRide testează vehicule de nivel 4 pe baza unor licențe acordate de autoritățile locale. Nivelul 4 presupune conducere complet autonomă în zone bine definite, fără intervenția șoferului, însă doar în condiții prestabilite.

În același timp, Tesla operează în China cu sistemul Full Self-Driving, clasificat drept tehnologie de nivel 2. Acesta a primit o aprobare parțială începând din februarie, însă funcționalitățile sale sunt mai limitate comparativ cu cele disponibile pe piața din Statele Unite și nu permit rularea fără supravegherea permanentă a șoferului.

Următorii pași

Prin autorizarea celor două berline electrice de nivel 3, China face un pas formal către integrarea conducerii autonome în cadrul său de reglementare națională. Următoarea etapă va fi evaluarea modului în care aceste vehicule funcționează în trafic real, în condiții strict controlate, și impactul lor asupra siguranței rutiere și responsabilității legale.