Grupul Volkswagen a deschis primul centru de testare și validare din China / Acesta mai este și primul centru de testare și validare din afara Germaniei

Grupul Volkswagen a inaugurat primele ateliere de testare în centrul din Hefei, care aparțin de Volkswagen Group China Technology Company (VCTC). Potrivit unui comunicat de presă al grupului german, VW China poate dezvolta modele pentru piața locală chiar în China. Totodată, acesta este și primul centru de testare și validare din afara Germaniei al Volkswagen.

Spații de teste de aproximativ 100.000 m2

Odată cu finalizarea noilor ateliere de testare, VCTC a devenit cel mai cuprinzător centru de cercetare și dezvoltare al grupului Volkswagen în afara pieței interne. Pentru prima dată în istoria companiei, acesta poate sprijini dezvoltarea și validarea de noi platforme de vehicule încă din fazele incipiente, în afara Germaniei.

Noile ateliere de testare dispun de peste 100 de laboratoare de ultimă generație, pe o suprafață de aproximativ 100.000 de metri pătrați, oferind capacități de testare puternice. Acestea includ integrarea software-hardware, testarea bateriilor și a grupului motopropulsor și validarea completă la nivel de vehicul.

„Strategia noastră «în China pentru China» continuă să câștige avânt. La centrul nostru de dezvoltare din Hefei, China, am creat acum toate condițiile necesare pentru a dezvolta, testa și produce local următoarea generație de vehicule inteligente conectate. Acest lucru ne va permite (…) să ne consolidăm poziția pe cea mai mare piață auto din lume, cu obiectivul clar de a deveni motorul tehnologic global al industriei auto.”, a declarat Oliver Blume, CEO Volkswagen Group.

Centrul are deja un prim produs în teste

Ralf Brandstätter, CEO-ul Volkswagen Group China, susține că această țară este „cea mai competitivă piață auto”, iar clienții VW se așteaptă la „inovație rapidă și calitate impecabilă”. VCTC joacă un rol important în strategia grupului Volkswagen, întrucât este, de asemenea, singurul centru de cercetare și dezvoltare al grupului dedicat exclusiv vehiculelor electrice, inteligente și conectate.

Primul produs care se află în faza de testare în centrul din Hefei este arhitectura China Electronic Architecture (CEA). Aceasta este prima platformă a grupului dezvoltată specific pentru China, cu o durată de dezvoltare de 18 luni. Prin „valorificarea dezvoltării locale și integrarea timpurie a furnizorilor în faza de concepție a noilor mașini și tehnologii”, costul unui nou model poate fi redus cu până la 50% în anumite proiecte cheie, susține VW.

CEA asigură, de asemenea, integrarea perfectă a funcțiilor digitale ale cabinei de pilotaj, a funcțiilor sistemului avansat de asistență la conducere și a actualizărilor over-the-air la nivelul întregului vehicul. Grupul Volkswagen continuă să extindă capacitățile din Hefei. Un alt laborator de teste, numit Functions Integration Test (FIT), va fi pus în funcțiune la mijlocul anului 2026, proiectat pentru a simula condiții de mediu extreme.