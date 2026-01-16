Procedură mai flexibilă pentru parcările ilegale în Sectorul 3: amendă, dar fără ridicarea mașinii, dacă șoferul răspunde la apelul polițiștilor și eliberează zona imediat

Autovehiculele parcate neregulamentar în Sectorul 3 al Capitalei nu vor mai fi ridicate dacă șoferii pot fi contactați și eliberează imediat zona blocată, a anunțat vineri Primăria Sectorului 3, citată de Agerpres.

Măsura este prevăzută într-o dispoziție semnată de primarul Robert Negoiță și presupune aplicarea unei proceduri mai flexibile de către Poliția Locală Sector 3, cu scopul de a debloca rapid zonele afectate de parcările neregulamentare.

Concret, dacă șoferul a afișat un număr de telefon, răspunde apelului polițiștilor locali și mută autoturismul imediat, vehiculul nu va mai fi ridicat. Parcarea neregulamentară rămâne însă sancționată cu amendă, aceasta fiind mai mică decât costurile totale implicate de ridicarea mașinii (amendă, transport și depozitare).

Potrivit autorităților locale, soluția permite degajarea mai rapidă a zonelor blocate, comparativ cu procedura clasică de ridicare, care implică intervenția autospecialelor și manipularea vehiculului.

Poliția Locală Sector 3 va continua să aplice măsuri ferme în situațiile care afectează siguranța pietonilor sau accesul pe căile de circulație. Ridicarea autovehiculelor va rămâne valabilă în cazurile în care șoferii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze zona.