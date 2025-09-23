Producătorii auto chinezi au depășit Renault și Audi la vânzările din Europa în august, sprijiniți de creșterea modelelor hibride plug-in

Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault şi Audi, ajutaţi de vânzările în creştere de vehicule hibride plug-in, astfel că modelele constructorilor BYD, Jaecoo şi MG se numără printre primele zece cele mai bine vândute modele, arată datele publicate marţi de firma de consultanţă JATO Dynamics, transmite Reuters, conform Agerpres.

Model Y de la Tesla a rămas cel mai popular vehicul electric cu baterie din Europa, dar vânzările pentru acest model au scăzut cu 37% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, în ciuda creşterii vânzărilor generale de automobile pe baterie, au arătat datele firmei de cercetare.

Producătorii auto chinezi şi-au intensificat exporturile de vehicule hibride plug-in şi vehicule hibride electrice către Europa şi intenţionează să construiască mai multe modele la nivel local, reducând la minimum impactul tarifelor Uniunii Europene asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

În ultimele luni, vehiculele hibride plug-in, care funcţionează cu o combinaţie de benzină şi electricitate, au devenit din ce în ce mai populare, oferind un compromis accesibil între maşinile complet electrice şi cele echipate doar cu un motor pe combustie.

Datele JATO Dynamics arată că, în luna august, producătorii auto chinezi au avut o cotă de piaţă combinată de 5,5% în Europa, cu peste 43.500 de unităţi vândute, în creştere cu 121% faţă de august 2024. Este vorba de o cifră mai mare decât cele 41.300 de automobile Audi şi cele 37.800 de automobile Renault.

În total, vânzările de vehicule hibride plug-in în 28 de ţări europene au crescut cu 59% în august, ajungând la aproape 84.000, iar vânzările de modele chineze au crescut de 14 ori în ritm anual, ajungând la 11.000.

Modelele Seal U de la BYD, Jaecoo J7 de la Chery şi MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai bine vândute vehicule hibride plug-in de pe piaţa din Europa.

De asemenea, vânzările de vehicule electrice cu baterie în Europa au crescut cu 27%, depăşind creşterea totală a pieţei de 5%.

„A existat o cerere puternică pentru vehicule electrice pe baterie în luna august, însă o creştere de 27% este mai puţin semnificativă decât pare, având în vedere cât de mult sunt promovate”, a declarat analistul Felipe Munoz de la JATO Dynamics.

Grupul chinez BYD a anunţat la sfârşitul anului trecut că va începe să vândă vehicule hibride plug-in în Europa. La începutul acestei luni, producătorul chinez a informat că, până în 2028, va produce la nivel local toate vehiculele electrice pe care le va vinde în Europa.