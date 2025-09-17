Producătorul chinez Jetour lansează vânzările în Europa și debutează cu trei modele pe benzină în Polonia

Producătorul chinez de SUV-uri Jetour a anunţat marţi lansarea vânzărilor sale în Europa, debutând cu trei modele pe benzină în Polonia, parte a unei strategii mai ample prin care tot mai mulţi constructori chinezi încearcă să pătrundă pe continentul care este a treia cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Reuters, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania va începe în noiembrie comercializarea modelelor X70 Plus, Dashing şi T2 în Polonia.

”Polonia este o piaţă foarte importantă pentru noi. Credem că piaţa poloneză are cel mai mare potenţial din Europa”, a declarat Yan Jun, vicepreşedinte executiv al Jetour International, la un eveniment de lansare la Varşovia.

Vânzările auto din Polonia au crescut cu 5,8% în primele opt luni din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Jetour va colabora cu distribuitorul local Asian Automotive Distribution Center şi îşi propune să ajungă la 30 de reprezentanţe în Polonia până la jumătatea lui 2026.

Pentru început, Jetour va vinde modele cu motoare pe combustie, ceea ce le va permite să evite tarifele impuse de Uniunea Europeană pentru maşinile electrice produse în China.

Jetour face parte din grupul auto chinez Chery, dar este separat de mărcile Omoda, Jaecoo şi Chery, care au intrat deja pe piaţa europeană.

Mai mulţi producători chinezi, printre care BYD, Changan, GAC şi MG (deţinută de SAIC), au lansat deja vânzări în Europa.

Jetour a vândut aproximativ 560.000 de maşini la nivel global în 2024 şi estimează că va atinge 800.000 de unităţi comercializate în acest an, odată cu extinderea pe noi pieţe.