Programul Rabla 2025 aduce ecotichet de 7.500 de euro pentru mașinile electrice / O gură de aer pentru segment, după prăbușirea vânzărilor în 2024

Ecotichetul pentru programul Rabla Plus va avea în 2025 o valoare de 7.500 de euro, a anunțat ieri ministrul Mediului, Mircea Fechet. Pe lângă creșterea de aproape 50% a ecotichetului pentru modelele electrice față de 2024, o altă noutate anunțată de ministrul este că nu vor mai putea fi cumpărate prin program mașini diesel. Totodată, Fechet și-a exprimat speranța ca o mare parte a bugetului Rabla Plus să rămână în România, menționând că acum avem trei modele electrice produse la nivel local.

În cadrul Rabla 2025, valoarea ecotichetului pentru mașinile cu motoare cu combustie va fi de 10.000 de lei, iar modelele diesel nu vor mai putea fi incluse în program.

Hibridele vor beneficia de un ecotichet în valoare de 12.000 de lei, iar modelele Plug-in Hybrid vor avea un ecotichet în valoare de 17.500 de lei.

„Vă anunț oficial că voi trimite la Monitorul Oficial foarte curând propunerile de ecotichete pentru Programul Rabla 2025. Voi propune și voi transmite pentru autoturismele electrice 7.500 de euro, voi propune pentru motoarele cu combustie, fără diesel, 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro, mai avem 12.000 pentru hibride și, dacă îmi amintesc bine, 17.500 de lei pentru Plug-in Hybrid (PHEV). Dar cred că marea veste pentru români este 7.500, noua valoare a ecotichetului la Rabla electric, în contextul în care, spre deosebire de ceea ce se întâmpla în România anul trecut, avem în România trei modele produse în țara noastră, la Craiova. Am vizitat fabrica, am condus acele modele și sper că o parte însemnata a bugetului Rabla Plus să nu mai meargă în China, să nu mai meargă în afara UE și în afara României, să rămână la noi în țară”, a declarat Mircea Fechet.

Fechet a explicat că programul va putea fi demarat de săptămâna viitoare, după aprobarea bugetului Agenției Fondului pentru Mediu.

„Săptămana viitoare aprobăm bugetul AFM în Guvern. Asta înseamnă că din acel moment putem demara programul”, a adăugat ministrul Mediului.

O gură de aer pentru mașinile electrice

Creșterea valorii ecotichetului pentru modelele electrice în cadrul programului Rabla 2025 este o gură de aer pentru acest segment al pieței, care se confruntă cu o scădere a vânzărilor atât la nivelul anului trecut, dar şi în primele luni ale lui 2025.

În 2024 s-au vândut peste 9.700 de mașini electrice în România, în scădere de la 15.300 cu un an înainte.

Un rol important în această scădere l-a avut şi înjumătățirea valorii ecotichetului Rabla pentru electrice şi PHEV în 2024 faţă de 2023, achiziţia unui model electric sau PHEV devenind o operaţiune mai costisitoare pentru client.

Astfel, în 2023 programul oferea 51.000 de lei (10.200) de euro pentru modelele electrice și 26.000 de lei pentru un model PHEV. În schimb, anul trecut, valoarea ecotichetului pentru modelele electrice cumpărate prin programul Rabla Plus a fost de 25.500 (5.100 de euro), în timp ce ecotichetul pentru PHEV a fost de 13.000 de lei. Totodată, se oferea un ecotichet de 13.000 de lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

La capitolul PHEV, lucrurile stau mai bine: anul trecut, chiar şi după înjumătățirea valorii ecotichetului Rabla Plus, românii au cumpărat mai multe modele decât în anul precedent – 6.412 în 2024 VS 5.497 în 2023.

Interesul românilor a crescut puternic în 2024 faţă de modelele full-hybrid, adică fără reîncărcare din surse externe: +50% creştere a vânzărilor în 2024 (21.100) faţă de 2023 (14.085).