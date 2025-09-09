Proiect de hotărâre în Sectorul 2: Proprietarii autovehiculelor avariate de căderi de copaci şi blocuri de gheaţă vor primi despăgubiri

Proprietarii autovehiculelor avariate de căderi de copaci de pe domeniul public, rupţi ca urmare îmbătrânirii sau în urma fenomenelor meteorologice, şi de blocuri de gheaţă căzute de pe acoperişurile clădirilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 2 vor primi despăgubiri, ce se acordă exclusiv cetăţenilor cu domiciliul sau sediul social în Sectorul 2, potrivit unui proiect de hotărâre în dezbatere publică, transmite Agerpres.

„Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor care au suferit prejudicii provocate de arbori sau arbuşti situaţi pe domeniul public, dezrădăcinaţi sau rupţi ca urmare a gradului de îmbătrânire sau în contextul unor fenomene naturale; avarii cauzate de căderi de copaci sau crengi în urma furtunilor, trăsnetelor, viscolului, ploii îngheţate, grindinei, zăpezii, vântului puternic sau altor fenomene meteorologice severe, precum şi pagube produse de blocuri de gheaţă căzute de pe acoperişurile clădirilor aflate în administrarea Sectorului 2”, prevede proiectul de hotărâre.

Potrivit anexei la proiectul de act normativ, despăgubirea se acordă exclusiv pentru autovehiculele pentru care proprietarul poate prezenta dovada valabilităţii poliţei de asigurare RCA şi a Inspecţiei Tehnice Periodice la data producerii prejudiciului.

Despăgubirea se acordă exclusiv pentru avariile produse ca urmare a unor „fenomene naturale extreme” şi doar în cazul autovehiculelor care, la momentul producerii prejudiciului, se aflau parcate regulamentar pe locuri rezidenţiale, în parcări publice sau pe domeniul public al Sectorului 2.

Despăgubirea acoperă distrugerea totală sau parţială a autoturismului avariat, ca urmare a producerii unor „fenomene naturale extreme”.

Evenimentul care a cauzat prejudiciul trebuie declarat autorităţii competente în termen de maximum 24 până la 48 de ore de la producerea acestuia.

Despăgubirea se acordă exclusiv proprietarilor de autovehicule care au domiciliul sau sediul social declarat pe raza unităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 2.

Despăgubirea nu se acordă în cazul în care autovehiculul era parcat în zone nepermise, precum trotuare, spaţii verzi sau alte amplasamente în care staţionarea sau parcarea este interzisă conform reglementărilor legale în vigoare.

Valoarea despăgubirii se stabileşte în limita şi pe baza devizului final de reparaţii emis de un service auto autorizat de Registrul Auto Român, coroborat cu acela iniţial de constatare a daunei, întocmit de o persoană juridică autorizată să efectueze constatarea şi evaluarea daunelor produse, aprobat de autoritatea publică locală.

Aceasta include costurile dovedite prin documente justificative, cum ar fi facturi, chitanţe, devize etc. şi este verificată de organul competent.

În cazul în care este necesar, valoarea despăgubirii poate fi stabilită şi pe baza unei expertize tehnice independente, solicitate de autoritatea publică locală.

Valoarea despăgubirii poate cuprinde, fără a se limita la: costul pieselor şi materialelor necesare remedierii daunelor; manopera aferentă reparaţiilor; costurile legate de transportul vehiculului (dacă sunt justificate şi necesare); cheltuieli conexe necesare readucerii autovehiculului la starea iniţială; cheltuielile aferente radierii şi înmatriculării unui nou vehicul; taxele de timbru şi altele administrative legate de înlocuirea vehiculului avariat; diminuarea valorii comerciale a vehiculului după reparaţii, dacă aceasta este dovedită printr-un raport de expertiză tehnică.