Proiect: Poliția vrea să folosească unele camere ale autorităților locale și ale CNAIR pentru a prinde vitezomanii / Multe interacțiuni ale șoferilor cu poliția urmează să fie digitalizate

Noul proiect de lege al Ministerul Afacerilor Interne (MAI), numit „Siguranța în trafic” și lansat în dezbatere publică, aduce o serie de noutăți menite să simplifice procedurile și să consolideze monitorizarea traficului, pe fondul celui mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană. Interesant este faptul că vor fi integrate în sistemul e-SIGUR camere ale autorităților locale și ale CNAIR.

Printre schimbările imediate se numără eliminarea punctelor de penalizare pentru oprirea sau parcarea neregulamentară, aplicându-se de acum doar amenda. În cazul în care șoferul nu este prezent, procesul-verbal va fi comunicat prin lipirea unui autocolant pe parbriz.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, operațional începând cu 1 ianuarie 2025, reprezintă piesa centrală. Acesta folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile pentru a constata în timp real depășirile de viteză, eliminând necesitatea opririi în trafic. Proprietarii vehiculelor vor fi obligați să comunice cine a condus, urmând ca procesul-verbal să fie primit direct acasă. „Poliția acționează pe trei componente de combatere – cea de constatare directă, prin polițiștii din teren, cea de monitorizare a traficului prin cele 700 de camere mobile ale Poliției, asociate conceptului e-SIGUR, precum și procesarea abaterilor semnalate de participanții la trafic”, explică MAI.

Proiectul prevede, de asemenea, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităților locale și ale CNAIR și introducerea conceptului de viteză medie, similar cu cel din Austria sau Spania.

În plan administrativ, se simplifică mecanismul de constatare a sancțiunilor, mai ales când proprietarul este conducătorul obișnuit.

O altă prevedere importantă este digitalizarea interacțiunilor: cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online prin platforma HUB. Aceasta permite inclusiv accesarea online a fotografiilor contravenționale și o „predare virtuală” a permisului suspendat, eliminând deplasarea la sediul poliției.