PS Remote Play va fi integrat și în mașini / Funcția va fi disponibilă în AFEELA 1, dezvoltat de Sony în colaborare cu Honda

Daniel Simion
22 decembrie 2025
Sursa foto: Sony Honda Mobility
Sony Honda Mobility (SMH), joint venture-ul japonez care dezvoltă modelul electric AFEELA 1, anunță că acesta va deveni primul vehicul din lume care va introduce PS Remote Play. Potrivit unui comunicat de presă al joint venture-ului, funcția va permite jucătorilor să transmită în flux jocuri de pe PlayStation 5 sau PlayStation 4.

SMH, un parteneriat între Sony și Honda

Funcția de in-car entertainment va fi implementată în interfața mașinii, folosind sistemul AFEELA In-Vehicle Infotainment (IVI). Aceasta oferă utilizatorilor o modalitate de a juca jocuri de la distanță de pe consola lor, folosind un ecran integrat și un „sistem audio premium”.

Sursa foto: Sony Honda Mobility

„Introducerea PS Remote Play întruchipează viziunea AFEELA asupra mobilității: transformarea spațiului de călătorie într-unul captivant și emoționant. Prin această integrare, ridicăm întreaga experiență de călătorie a clientului la un nivel de divertisment fără precedent”, a declarat Izumi Kawanishi, director în cadrul Sony Honda Mobility Inc.

Compania japoneză transmite că este necesară „o conexiune de bandă largă de cel puțin 5 Mbps, iar pentru o experiență Remote Play fluentă se recomandă o conexiune stabilă de 15 Mbps”. Sony Honda Mobility Inc. este o companie japoneză de tehnologie pentru mobilitate, înființată în 2022 de Sony Group Corporation și Honda Motor Co., Ltd.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

