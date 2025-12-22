PS Remote Play va fi integrat și în mașini / Funcția va fi disponibilă în AFEELA 1, dezvoltat de Sony în colaborare cu Honda

Sony Honda Mobility (SMH), joint venture-ul japonez care dezvoltă modelul electric AFEELA 1, anunță că acesta va deveni primul vehicul din lume care va introduce PS Remote Play. Potrivit unui comunicat de presă al joint venture-ului, funcția va permite jucătorilor să transmită în flux jocuri de pe PlayStation 5 sau PlayStation 4.

SMH, un parteneriat între Sony și Honda

Funcția de in-car entertainment va fi implementată în interfața mașinii, folosind sistemul AFEELA In-Vehicle Infotainment (IVI). Aceasta oferă utilizatorilor o modalitate de a juca jocuri de la distanță de pe consola lor, folosind un ecran integrat și un „sistem audio premium”.

Sursa foto: Sony Honda Mobility

„Introducerea PS Remote Play întruchipează viziunea AFEELA asupra mobilității: transformarea spațiului de călătorie într-unul captivant și emoționant. Prin această integrare, ridicăm întreaga experiență de călătorie a clientului la un nivel de divertisment fără precedent”, a declarat Izumi Kawanishi, director în cadrul Sony Honda Mobility Inc.

Compania japoneză transmite că este necesară „o conexiune de bandă largă de cel puțin 5 Mbps, iar pentru o experiență Remote Play fluentă se recomandă o conexiune stabilă de 15 Mbps”. Sony Honda Mobility Inc. este o companie japoneză de tehnologie pentru mobilitate, înființată în 2022 de Sony Group Corporation și Honda Motor Co., Ltd.