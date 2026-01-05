Noi, europenii, obișnuiam să-i privim de sus pe americani, deoarece preferam automobilele mici în detrimentul SUV-urilor care consumă mult combustibil. Cu toate acestea, ultimii ani au demonstrat că nu suntem atât de diferiți. Modelele supradimensionate, cu gardă mare la sol, au invadat și Vechiul Continent. SUV-urile dețineau o cotă de piață de 41,3% în 2020, dar această cifră se apropie acum de 60%, potrivit Motor1.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Un raport al firmei de cercetare de piață Dataforce , citat de Automotive News Europe, arată că SUV-urile reprezintă acum 59,2% din vânzările de mașini noi în Europa. Volkswagen este liderul incontestabil în acest segment foarte popular, cu modelele T-Roc și Tiguan.

Primul a înregistrat o creștere de 4,5% în primele unsprezece luni ale anului 2025, ajungând la 196.123 de unități. În aceeași perioadă, modelul său mai mare, Tiguan, a înregistrat o creștere de 1%, ajungând la 180.562 de unități.

Cu toate acestea, până în noiembrie, două modele care nu erau SUV-uri erau cele mai populare vehicule din Europa. Deși a înregistrat o scădere de 8,7%, Dacia Sandero a ocupat primul loc, cu 225.862 de unități vândute.

Dataforce clasează modelul Renault Clio, similar din punct de vedere mecanic, pe locul al doilea, cu 206.583 de vehicule vândute, cu 5,2% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Micul sedan francez ar trebui să aibă un an solid în 2026, având în vedere că modelul de nouă generație va fi lansat pe piață în acest an.

Deși Sandero și Clio continuă să se vândă bine, segmentul hatchback este în declin. Acesta reprezenta 35% din totalul vânzărilor de vehicule la începutul deceniului, dar acum reprezintă doar 23,9%. În cifre brute, aceste vânzări au scăzut de la 4,2 milioane de unități în 2020 la 2,9 milioane în 2025.

Creșterea popularității crossover-urilor și SUV-urilor a afectat și sedanurile. Stilul tradițional de caroserie deținea o cotă de 4,7% în 2020, când vânzările au atins 565.244 de unități, dar de atunci a scăzut la 3,5%, sau aproximativ 426.000 de vehicule. În mod similar, break-urile au suferit un regres, cota lor de piață scăzând de la 10,2% la 7,1% în aceeași perioadă de cinci ani.

Dar cifrele nu spun neapărat totul. Producătorii de automobile ar fi putut extinde definiția unui SUV. Toyota Yaris Cross ar putea fi al șaselea cel mai popular vehicul din Europa în 2025, dar, în realitate, este un crossover urban. În mod similar, Peugeot 208, care ocupă locul opt, este, de asemenea, un crossover urban. Echipele de marketing au făcut o treabă excelentă în a atrage clienții către crossover-uri în detrimentul sedanurilor (de obicei mai ieftine).

Cu toate acestea, nu toată lumea a fost cucerită de tendința SUV-urilor. Prețul rămâne factorul dominant, ceea ce explică de ce Sandero și Clio continuă să se vândă în număr mare. Mașini precum Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris, Citroën C3 și Skoda Octavia erau toate proiectate să se numere printre cele mai vândute 20 de vehicule din Europa până în 2025.