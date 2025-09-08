Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță

Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a fost produs în aproape 17 milioane de unități și a ajuns pe piețele din 120 de țări. Modelul a primit de două ori titlul „Mașina Europeană a Anului” (1991 și 2006), iar în prima jumătate a anului 2025 a fost cel mai vândut automobil de pe piața europeană.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua generație aduce un design complet revizuit, motorizări actualizate și sisteme avansate de conectivitate și siguranță, cu obiectivul de a menține Clio printre modelele de referință în segmentul B, potrivit comunicatului de presă transmis de companie.

Design și dimensiuni

Clio 6 are acum 4,12 metri lungime (+67 mm față de generația precedentă), 1,77 metri lățime (+39 mm) și un ampatament de 2,59 metri (+8 mm). Înălțimea rămâne compactă, la 1,45 metri. Garda la sol este de 142 mm, iar portbagajul oferă până la 391 litri, cu un prag de încărcare coborât la 735 mm.

Partea frontală adoptă o grilă proeminentă cu structură în formă de diamant și o semnătură luminoasă LED inspirată de logo-ul Renault, cu faruri încadrate în carcase negre. Liniile caroseriei alternează forme concave și convexe, accentuate de pasaje de roată negre și jante de până la 18 inci.

Oferta de culori include șapte opțiuni, dintre care două noi – Absolute Red și Absolute Green.

Interior tehnologizat și materiale reciclate

Cabina a fost reproiectată, integrând materiale reciclate și iluminare ambientală configurabilă în 48 de culori. În funcție de echipare, sunt disponibile un tablou de bord digital și un ecran central de 10,1 inci, orientat către șofer.

Volanul compact, împrumutat de la modele din segmente superioare, permite o manevrabilitate mai agilă (2,6 rotații de la un capăt la altul). Consola centrală include spații suplimentare de depozitare, un capac articulat moale și dotări precum încărcare wireless, două porturi USB-C și priză de 12 V.

Versiunea Esprit Alpine adaugă accente Alcantara, cusături albastre și jante de 18 inci cu detalii specifice.

Motorizări și cutii de viteze

Noua generație Clio va fi disponibilă cu trei variante de motorizare, fiecare asociată cu soluții diferite pentru transmisie:

E-Tech full hybrid 160 CP – motor de 1,8 litri pe benzină combinat cu două motoare electrice, asociat cu o cutie multimodală inteligentă fără ambreiaj, derivată din tehnologia Formula 1. Oferă 15 combinații posibile între motorul termic și cele electrice, cu scopul de a optimiza performanța și consumul. Accelerația 0–100 km/h se realizează în 8,3 secunde, emisiile minime sunt de 89 g CO₂/km, iar consumul mediu este de 3,9 l/100 km.

TCe 115 CP – motor de 1,2 litri, trei cilindri, cuplu de 190 Nm. Este disponibil cu cutie manuală cu 6 trepte sau cu transmisie automată EDC cu dublu ambreiaj și 6 trepte, care oferă timpi de răspuns mai rapizi și poate fi acționată și de pe padelele de pe volan.

Eco-G 120 CP – motor de 1,2 litri benzină–GPL, cuplu de 200 Nm, disponibil exclusiv cu cutie automată EDC cu dublu ambreiaj. Emisiile sunt estimate la 107 g CO₂/km, iar consumul la 6,9 l/100 km (în curs de omologare).

Sisteme avansate de siguranță

Noul Clio este echipat cu până la 29 de sisteme de asistență, printre care cruise control adaptiv inteligent, asistență pentru menținerea benzii, frânare automată de urgență (inclusiv la mersul cu spatele), camere de marșarier și vedere 360° în rezoluție înaltă.

Renault a introdus și soluții suplimentare dezvoltate în cadrul programului Human First:

Safety Score – analizează parametrii de condus (viteză, distanță, traiectorie) și generează un scor de la 0 la 100 după fiecare călătorie.

Safety Coach – oferă recomandări personalizate pentru îmbunătățirea stilului de condus.

Safety Monitor – afișează mesaje text scurte pe tabloul de bord în timp real.

QRescue – cod QR amplasat pe vehicul, care furnizează echipelor de intervenție informații tehnice esențiale în caz de accident.

Clio 6 respectă viitorul standard european General Safety Regulation 2.3 privind monitorizarea atenției șoferului.

Conectivitate și multimedia

Modelul introduce în segment sistemul OpenR Link cu Google integrat (Maps, Assistant, Play), disponibil pe două ecrane de 10 inci. Clienții primesc 2 GB de date mobile gratuite pe lună timp de trei ani, pentru aplicații descărcate prin Google Play.

Aplicația My Renault permite acces la informații de la distanță, iar actualizările software se fac over-the-air. Sistemul audio opțional Harman Kardon (410 W) oferă cinci moduri sonore dezvoltate în colaborare cu Jean-Michel Jarre.

Gama de echipări

Noua generație Clio va fi disponibilă în trei niveluri:

Evolution – include cruise control adaptiv, frânare automată de urgență, ecran central de 10 inci și frână de parcare automată.

Techno – adaugă OpenR Link cu Google, climatizare automată, card hands-free, cameră de marșarier și oglinzi rabatabile electric.

Esprit Alpine – oferă accente sportive, jante de 18 inci, scaune cu Alcantara și sisteme suplimentare de asistență, precum avertizare unghi mort și alertă de trafic transversal spate.

Noul Clio va fi produs la uzina Renault Oyak din Bursa, Turcia, unde au fost fabricate deja peste 5 milioane de unități din generațiile anterioare. Fabrica colaborează cu peste 90 de furnizori locali și găzduiește și centrul de inginerie Renault Technology Türkiye.

Modelul va putea fi comandat înainte de finalul anului 2025 și completează gama Renault din segmentul B, alături de Captur, Renault 5 și Renault 4 E-Tech electric.

Dimensiuni și greutate – Renault Clio 6

Lungime: 4.116 mm

Lățime: 1.768 mm

Înălțime: 1.451 mm

Ampatament: 2.591 mm

Greutate minimă: 1.155 kg

Portbagaj: până la 391 litri

Garda la sol: 142 mm (119 mm încărcat)

Capacitate de remorcare: 900 kg

Motorizări disponibile – Renault Clio 6