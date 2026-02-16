România continuă să se afle în coada clasamentului global în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice. Potrivit datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie și Ember, citate de Visual Capitalist, țara noastră ocupă locul 46 din 51.

În 2025, doar 5% dintre mașinile noi vândute în România au fost pur electrice, rămânând mult în urma unor piețe europene dezvoltate.

Liderii clasamentului european și global

La nivel procentual, Norvegia conduce detașat: 97% dintre toate mașinile noi vândute sunt electrice. Alte țări nordice înregistrează creșteri importante: Suedia ar urma să atingă 61% în 2025, iar Finlanda și Danemarca depășesc fiecare 50%. Nepal a făcut un salt spectaculos, de la 5% în 2019 la 73% în 2025, demonstrând că schimbările rapide sunt posibile și în piețe mai mici.

Însă când vine vorba de volum total, China este lider incontestabil. Se estimează că vânzările de vehicule electrice în China vor depăși 13,2 milioane în 2025, reprezentând 53% din totalul mașinilor noi. SUV-ul Xiaomi YU7 a detronat recent Tesla Model Y, reflectând ritmul rapid de creștere al pieței chineze.

În comparație, Statele Unite vor ajunge la o cotă de piață de 10% pentru EV-uri în 2025, cu aproximativ 1,6 milioane de vehicule electrice vândute, în timp ce Canada se situează ușor în urmă, la 9%. Recent, guvernul canadian a eliminat tariful de blocare de 100% pentru o mică cotă anuală de 49.000 de EV-uri fabricate în China, pentru a stimula importurile.

Situația în Europa și România

Europa continuă să accelereze adoptarea EV-urilor. Țări precum Olanda (56%), Belgia (43%) și Marea Britanie (33%) au înregistrat creșteri semnificative comparativ cu 2019, când cota de piață era de aproximativ 10%. Chiar și state care au adoptat mai lent tehnologia, precum Italia și Spania, au ajuns la cote de două cifre. Germania, cea mai mare piață auto din Europa, ar putea vinde peste 840.000 de vehicule electrice în 2025.

În România, situația rămâne modestă, dar există prognoze de creștere. Datele Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA) indică un avans de 28% pentru vehiculele electrificate în 2026, în timp ce mașinile pur electrice ar urma să crească cu 7,6%. În contextul unui parc auto european tot mai verde, ritmul lent de adopție pune România într-o poziție vulnerabilă în ceea ce privește tranziția energetică și mobilitatea durabilă.

Adoptarea EV-urilor rămâne astfel o provocare majoră pentru România, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al politicilor publice care să stimuleze tranziția, în timp ce China și țările nordice continuă să stabilească standardele globale în materie de mobilitate electrică.

