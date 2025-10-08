Schimbarea anvelopelor de iarnă: tot ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece / Sfaturi de la specialiști

Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările auto din toată țara se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată a anului: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că trecerea la anvelopele potrivite nu este doar o formalitate de sezon, ci o condiție esențială pentru siguranța rutieră. În fiecare toamnă, pe măsură ce termometrul scade sub zece grade, telefoanele sună continuu, iar șoferii se grăbesc să prindă un loc la montaj înainte ca prima ninsoare să îi prindă nepregătiți.

Legea din România nu stabilește o dată exactă pentru schimbarea anvelopelor, așa cum mulți cred în mod eronat.

Obligația apare doar atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, conform Ordonanței de Urgență nr. 5/2011. Cu alte cuvinte, nu calendarul contează, ci starea drumului. Totuși, specialiștii recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile medii scad constant sub 7 grade Celsius, indiferent dacă este luna Octombrie sau Martie. Sub acest prag, compoziția anvelopelor de vară se întărește, pierzând aderența, în timp ce anvelopele de iarnă rămân elastice și oferă stabilitate mai bună la frânare și în viraje.

Pentru a fi considerate conforme, anvelopele de iarnă trebuie să poarte inscripția M+S (Mud and Snow), care atestă că sunt destinate rulării pe zăpadă și noroi. Acesta este marcajul minim recunoscut de legislația românească. Totuși, specialiștii recomandă ca șoferii să caute și simbolul fulgului de zăpadă încadrat într-un munte cu trei vârfuri (3PMSF), care garantează că anvelopa a fost testată și certificată pentru performanță pe zăpadă. În lipsa acestui simbol, o anvelopă poate fi legală, dar nu neapărat eficientă în condiții dificile de iarnă.

Cu toate acestea, în fiecare toamnă reapar aceleași informații false care îi induc în eroare pe șoferi. Cea mai răspândită este ideea că anvelopele de iarnă devin obligatorii la o dată fixă, de obicei 1 noiembrie. În realitate, legea nu menționează niciun termen calendaristic, ci doar condițiile de drum. La fel de greșită este și convingerea că toate anvelopele all-season sunt potrivite pentru iarnă — doar cele care poartă marcajele M+S și 3PMSF sunt conforme și sigure.

Se mai vorbește și despre faptul că un set de anvelope vechi, dar „puțin folosite”, ar fi la fel de bun ca unul nou.

În realitate, după cinci sau șase ani, materialul din care este fabricată anvelopa își pierde elasticitatea și aderența, chiar dacă profilul pare încă adânc, iar recomandarea este ca o persoană autorizată și cu expertiza necesară să verifice starea anvelopelor. Aceasta poate identifica fisuri fine, deformări sau semne de îmbătrânire care nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar care pot compromite siguranța în mers.

Mulți dintre șoferii care dețin două seturi de roți complet echipate pentru ambele sezoane preferă să își monteze singuri anvelopele acasă. Este o soluție comodă și aparent practică, dar care ascunde și riscuri. Specialiștii atrag atenția că roțile trebuie echilibrate la fiecare schimb de sezon, chiar dacă anvelopele sunt deja pe jante, și strânse cu o cheie dinamometrică, nu la întâmplare. „E o greșeală des întâlnită să strângi roțile ‘după simț’ sau cu pistolul pneumatic. Fie le prinzi prea slab și se pot slăbi în mers, fie le strângi excesiv și deteriorezi filetul sau chiar janta”, explică Mircea Bunea, proprietarul unui service de vulcanizare mobilă din Sibiu.

Echilibrarea roților se recomandă la fiecare schimb de sezon sau la un interval de aproximativ 10.000–15.000 de kilometri, pentru a preveni vibrațiile, uzura neuniformă și deteriorarea elementelor suspensiei și direcției.

Prețul pentru schimbarea anvelopelor poate varia între 100 și 250 de lei, în funcție de locație, dimensiunea roților și tipul serviciului necesar (doar înlocuirea roților complet echipate sau schimbarea anvelopelor pe jantă).

În orașele mari, tarifele tind să fie mai ridicate, în timp ce în localitățile mai mici costurile sunt mai accesibile. Diferențele de preț reflectă adesea și calitatea echipamentelor folosite, dar și atenția acordată detaliilor — orice service de roți (vulcanizare) care se respectă nu trece cu vederea operațiuni precum echilibrarea, verificarea presiunii sau strângerea prezoanelor cu o cheie dinamometrică, acestea fiind de regulă incluse în preț.

După montarea anvelopelor de iarnă, setul de vară trebuie depozitat corect (valabil și viceversa), într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă sau de surse de căldură. Dacă anvelopele sunt montate pe jante, pot fi așezate orizontal, una peste alta; dacă nu, se păstrează vertical, pentru a evita deformarea. Tot mai multe service-uri oferă servicii de „hotel pentru anvelope”, o soluție comodă și sigură pentru cei care nu au spațiu acasă.

Pe lângă marcajele M+S și 3PMSF, fiecare anvelopă are o etichetă europeană care oferă informații despre eficiența la consum, aderența pe carosabil umed și nivelul de zgomot. Interpretarea acestor date îi ajută pe șoferi să aleagă cele mai sigure și economice modele – un subiect detaliat pe larg de Techrider.ro, aici.

În cele din urmă, schimbarea anvelopelor de iarnă nu este doar o obligație legală, ci un gest de responsabilitate. Drumurile reci, umede sau acoperite cu polei nu iartă greșelile, iar o verificare atentă, o echilibrare corectă și câteva minute în plus la montaj pot face diferența între o iarnă liniștită și una plină de probleme.