Shell a dezvoltat un fluid de management termic care permite încărcarea bateriei EV de la 10% la 80% în zece minute

Shell Lubricants a anunțat lansarea unui fluid de management termic de înaltă performanță pentru vehicule electrice, care, în teste, a permis încărcarea unui pachet de baterii de la 10% la 80% din capacitate în mai puțin de zece minute. Tehnologia se bazează pe un sistem de răcire prin imersiune ce utilizează noul fluid EV-Plus Thermal.

„Răcirea prin imersiune permite baterii mai mici, mai ușoare, capabile să ofere de până la cinci ori mai multă autonomie decât vehiculele electrice tipice, folosind în același timp infrastructura existentă de încărcare”, a transmis compania.

Inovația are ca obiectiv reducerea timpului necesar încărcării, o preocupare majoră pentru consumatori. Potrivit studiilor citate de Shell, peste 44% dintre șoferii care nu dețin vehicule electrice identifică durata încărcării ca pe un obstacol semnificativ în adoptarea acestei tehnologii.

În cadrul unui proiect comun cu compania de inovație auto RML Group, Shell a demonstrat capabilitățile fluidului folosind un pachet de baterii de 34 kWh. Simulările arată că, într-un vehicul foarte eficient din punct de vedere energetic, cu un consum estimat de 10 km/kWh (aproximativ 6,2 mile/kWh), ritmul de încărcare obținut ar putea adăuga până la 24 de kilometri de autonomie pe minut (14 mile/minut).

Prin comparație, unul dintre cele mai eficiente modele de pe piață, Lucid Air Pure, funcționează la aproximativ 8,04 km/kWh (5 mile/kWh).

Încărcarea ultra-rapidă generează căldură considerabilă, care poate accelera degradarea celulelor și scurta durata de viață a bateriei. În cazuri extreme, temperaturile ridicate pot provoca incidente de siguranță. Sistemele convenționale, bazate pe plăci reci, asigură un contact indirect cu celulele și o răcire neuniformă.

Noua soluție Shell presupune scufundarea directă a celulelor într-un lichid electric neconductor, care umple toate spațiile dintre acestea și permite un transfer uniform de căldură. Formula este realizată cu tehnologia proprie Shell „Gas-to-Liquid” (GTL).

„Shell EV-Plus Thermal Fluids pot contribui semnificativ la îmbunătățirea performanței termice a bateriilor, deschizând calea către o eficiență mai mare la încărcare, siguranță sporită, confort și rentabilitate – pentru a sprijini adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice cerută de inițiativele legislative din întreaga lume”, a declarat Jason Wong, Vicepreședinte Executiv Global Shell Lubricants.

Creșterea pieței vehiculelor electrice accentuează nevoia de soluții eficiente. În 2024, vânzările de vehicule electrice au crescut cu 14% față de anul anterior. Tehnologii precum fluidul EV-Plus Thermal pot contribui la reducerea timpului petrecut la stațiile de încărcare, făcând experiența utilizatorilor comparabilă cu alimentarea unui automobil convențional.

„Ambiția noastră în cadrul acestui proiect a fost să arătăm cum Shell EV-Plus Thermal Fluids pot sprijini reduceri semnificative ale timpului de încărcare fără a compromite integritatea și durata de viață a celulelor”, a afirmat Robert Mainwaring, inginer principal Shell.

Compania menționează că experiența acumulată în dezvoltarea uleiurilor pentru transformatoare și a fluidelor de răcire pentru centre de date a fost valorificată în acest proiect. Totodată, sistemele de răcire prin imersiune ar putea permite proiectarea unor pachete de baterii mai simple și mai compacte, cu potențial de reducere a costurilor și a complexității.

