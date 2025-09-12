Škoda nu va crea un nou model Citigo electric / Compania va produce mașini cu motor convențional pentru segmentul entry-level

Škoda nu are în vedere lansarea în viitor a unui model electric pentru gama supermini, preferând să își concentreze eforturile pentru mașini cu motoare convenționale pentru segmentul de preț entry-level. Autocar relatează că cel mai mic model electric viitor al Škoda va fi Epiq, model ce va împărtăși platforma MEB Entry a grupului VW cu modelele ID Polo, ID Cross și Cupra Raval.

Škoda Citigo a fost vândută ca Seat Mii și ca VW up!

Lansat în toamna anului 2011, Škoda Citigo a fost o mașină de oraș din categoria supermini. Aceasta a făcut parte din trio-ul de mașini mici ale grupului Volkswagen, alături de VW up! Și Seat Mii. Platforma pe care cele trei modele rulau se numea NSF și era construită în fabrica VW din Bratislava, Slovacia.

Cele trei modele erau dotat cu motoare mici, de un litru și trei cilindri. Cel mai sportiv model din trio a fost VW up! GTI, care avea aceleași performanțe ca prima generație de Golf GTI. Acesta avea un motor de un litru cu turbină, și dezvolta 115 cai putere, ceea ce era arhisuficient într-o caroserie de sub 1.100 kg.

Revenind în prezent, Škoda nu va produce un nou astfel de supermini electric, șeful mărcii cehe spunând că acest proiect este exclusiv al Volkswagen. Klaus Zellmer, șeful Škoda, spune că marca cehă „a fost concepută în mod conștient pentru a nu face parte din această piață. (…) Preferăm să ne îndreptăm atenția către celălalt capăt”, a adăugat el, referindu-se la viitoarea versiune de serie a conceptului SUV cu șapte locuri Vision 7S.

Škoda va investi în modelele Fabia, Kamiq și Scala

Zellmer a mai spus că această decizie are sens, întrucât Volkswagen a fost marca de autoturisme care acoperă totul.

„Trebuie să iei decizii și să te întrebi: «Vrem un vehicul exclusiv BEV în acest segment sau credem că Fabia, Kamiq și Scala sunt cele care ne aduc cele mai multe beneficii în termeni de profit și recuperarea investiției?»”, spune Klaus Zellmer, președintele Škoda.

Skoda va continua să investească în Fabia, Kamiq și Scala, șeful departamentului de vânzări Martin Jahn confirmând că un anumit nivel de tehnologie hibridă va fi introdus pentru Fabia și Kamiq. Singurele hibride vândute de cehi sunt din gamele Octavia, Superb și Kodiaq.