Prima stație de încărcare de 1 MW din Europa de Est, inaugurată în România / Punctul de încărcare este instalat la un complex comercial din Pitești

Eldrive România a inaugurat prima stație de încărcare de HYC1000 din Europa de Est. Cu o putere maximă de 1 MW, stația poate încărca până la opt autovehicule electrice. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, stația este funcțională, ea fiind amplasată în parcarea unui centru comercial din Pitești.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest tip de stație începe să apară pe piețele din Europa de Vest, precum Germania sau Italia, unde unitățile HYV1000 sunt instalate de-a lungul principalelor coridoare de transport rutier. Compania bulgară a lucrat în parteneriat cu alte două companii pentru a putea prezenta stația de încărcare.

Stația Alpitronic MOON HYC1000 poate încărca până la patru mașini electrice simultan și poate împărți puterea între acestea, dacă e cazul, în fracții de câte 62,5 kW. Astfel, dată fiind puterea totală de 1 MW, stația poate încărca simultan patru mașini electrice cu 250 kW alocați pentru fiecare.

Puterea maximă disponibilă pe un conector CCS pentru autoturisme este de 600 kW și există posibilitatea de a echipa stația cu un cablu MCS, pentru camioane, care poate livra până la 1.000 kW pe un singur conector. Prețul pentru 1 kWh de încărcare variază între 1,75 lei și 2,55 lei.