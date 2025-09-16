dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Tesla este anchetată pentru probleme cu mânerele ușilor / Acestea ar putea duce la blocarea pasagerilor în mașini

Daniel Simion
16 septembrie 2025
Sursa foto: Tesla
Sursa foto: Tesla
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul american de vehicule electrice Tesla este anchetat de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) din Statele Unite pentru posibile defecțiuni ale mânerelor ușilor pentru anumite vehicule Model Y. Bloomberg vorbește despre problemă că ar putea duce la blocarea ocupanților în interiorul vehiculelor Tesla.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ancheta vizează mașini Model Y din 2021

NHTSA anunță că va demara o evaluare preliminară a problemei, n care mânerele electronice pot rămâne fără alimentare și pot deveni inoperabile. Ancheta vizează anumite vehicule Model Y din anul de fabricație 2021. Măsura vine la câteva zile după ce o anchetă Bloomberg a descoperit o serie de incidente în care persoane au fost rănite sau au decedat după ce nu au putut deschide ușile în urma unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, în special după accidente.

Sursa: NHTSA

Agenția anunță că ancheta sa se concentrează pe „funcționalitatea încuietorilor electronice ale ușilor din exteriorul vehiculului, deoarece aceasta este singura situație în care nu există o modalitate manuală de a deschide ușa”, conform unui document al NHTSA.

Agenția americană mai spune că va continua să monitorizeze „orice rapoarte privind blocarea persoanelor în interiorul vehiculului la deschiderea ușilor, iar Biroul de Investigare a Defectelor (ODI) va lua măsuri suplimentare, dacă va fi necesar.”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...