Tesla Model Y Standard este disponibilă pentru comandă și în România / Prețuri de la 40.000 de euro pentru o autonomie de 537 de kilometri

Daniel Simion
9 ianuarie 2026
Tesla Model Y Standard
Sursa foto: Tesla
Tesla își extinde oferta pentru piața din România cu adiția Model Y în versiunea Standard. Potrivit configuratorului Tesla, pentru 39.990 de euro, românii pot să își cumpere versiunea entry-level pentru crossover-ul care a adus cifre impresionante de vânzări mărcii americane.

Model Y Standard este disponibil în două versiuni

În segmentul SUV-urilor electrice de clasă medie, Model Y concurează cu modele precum Volkswagen ID.4 sau Hyundai Ioniq 5. Toate acestea pun accent pe utilizarea de către familie, având spațiu atât la interior, cât și în portbagaj, mai mult decât suficiente.

La nivel de dotări, noua versiune păstrează pachetul standard de funcții Tesla. Sunt incluse accesul prin aplicația mobilă, planificatorul de trasee cu afișarea în timp real a stațiilor Supercharger, funcții de control de la distanță pentru climatizare, deblocarea prin telefon, modul de supraveghere Sentry și Pet Mode.

Dotările sunt similare cu cele regăsite pe Tesla Model 3 Standard, lansată pentru a aduce un boost în vânzările companiei condusă de Elon Musk. Cu toate acestea, se pare că acest lucru nu a funcționat, Tesla pierzând teren în fața chinezilor de la BYD primul loc în vânzările de vehicule new energy, în special în Europa.

Declinul Tesla în Europa este tot mai clar / Vânzările au scăzut cu până la 50%, în favoarea chinezilor de la BYD

Oferta Model Y pe piața locală este structurată astfel:

  • Model Y Standard (tracțiune spate) – 39.990 de euro;
  • Model Y Standard Long Range (tracțiune spate) – 46.990 de euro;
  • Model Y Premium Long Range (tracțiune spate) – 49.990 de euro;
  • Model Y Premium Long Range (tracțiune integrală) – 52.990 de euro;
  • Model Y Performance (tracțiune integrală) – 61.990 de euro.

