Programul GreenNCAP, inițiativă lansată sub umbrela EuroNCAP pentru evaluarea impactului real al automobilelor asupra mediului și costurilor de utilizare, a publicat noi rezultate care aduc în prim-plan diferențe importante între datele oficiale și performanțele din viața reală. Testele recente vizează atât modele complet electrice, cât și automobile cu motoare cu combustie dotate cu sisteme mild-hybrid, fiind realizate în condiții variate de trafic și temperatură.

În această rundă au fost evaluate două modele electrice – BYD Sealion 7 și Cupra Born – precum și două automobile cu motoare termice mild-hybrid: BMW Serie 5 și BMW X2.

BYD Sealion 7: diferențe mari între autonomie declarată și cea reală

BYD Sealion 7 este un SUV electric echipat cu o baterie de 82,5 kWh și promovat cu o autonomie WLTP de până la 502 km. Testele GreenNCAP arată însă că masa ridicată a vehiculului, de aproximativ 2,2 tone, și consumul ridicat de energie limitează autonomia în utilizare reală.

Consumul mediu declarat este de 19,9 kWh/100 km, valoare care, potrivit evaluatorilor, „indică un vehicul mare și greu”. În condiții reale, consumul a fost de 21,6 kWh/100 km pe vreme caldă și a ajuns la 31,3 kWh/100 km pe autostradă. În mediul urban, unde eficiența este de obicei mai bună, cel mai scăzut consum a fost de 15,2 kWh/100 km, nivel considerat modest raportat la alte modele electrice.

Pe timp de iarnă, consumul mixt a fost de 27,4 kWh/100 km. GreenNCAP notează că sistemul de management termic reușește să limiteze creșterea consumului, însă autonomia rămâne puternic afectată. În oraș, autonomia a fost de 431 km vara și 348 km iarna. Pe autostradă, valorile au coborât la 365 km vara și 298 km iarna. În regim mixt, la temperaturi scăzute, autonomia măsurată a fost de 337 km.

Un alt factor care influențează scorul final este impactul procesului de producție. Potrivit GreenNCAP, emisiile generate în etapa de fabricație sunt ridicate, în contextul utilizării pe scară largă a energiei pe bază de cărbune. Pe întreg ciclul de viață, emisiile echivalente ajung la 163,5 g CO₂/km, dintre care 115 g provin din producție. Scorurile obținute sunt 8,4 pentru aer curat, 6,5 pentru eficiență energetică și 7,2 pentru gaze cu efect de seră. Scorul total este de 73%, echivalent cu 4 stele.

Cupra Born: eficiență mai bună, autonomie modestă în sezonul rece

Cupra Born, un model electric compact, dispune de o baterie de 60 kWh și un motor de 170 kW. Rezultatele GreenNCAP indică o eficiență mai bună decât în cazul BYD Sealion 7, însă autonomia este limitată de capacitatea mai mică a bateriei.

Consumul minim a fost de 13,8 kWh/100 km în oraș, pe vreme caldă. La polul opus, pe autostradă, iarna, consumul a urcat la 30 kWh/100 km. Valorile medii rezultate sunt de 20 kWh/100 km vara și 29,6 kWh/100 km iarna.

Autonomia maximă a fost obținută în mediul urban, vara, cu 342 km, iar autonomia mixtă în aceleași condiții a fost de 328 km. Iarna, cifrele scad semnificativ: 204 km în oraș, 218 km pe autostradă și 221 km în regim mixt. Scorul total acordat de GreenNCAP este de 86%, echivalent cu 4 stele și jumătate.

BMW Serie 5 și BMW X2: limitele tehnologiei mild-hybrid

Pe segmentul motoarelor cu combustie, BMW Serie 5 și BMW X2 au fost evaluate pentru a ilustra impactul real al sistemelor mild-hybrid de 48V. Ambele modele au obținut scoruri modeste: 46% pentru Serie 5 și 43% pentru X2, echivalentul a două stele și jumătate.

BMW Serie 5, echipat cu un motor de 2.0 litri, a înregistrat un consum mixt de 6,8 l/100 km vara și 8,1 l/100 km iarna. Cel mai redus consum a fost de 5,3 l/100 km în afara orașului, pe timp de vară. În traficul urban, iarna, consumul a urcat până la 10 l/100 km.

BMW X2, cu motor de 1.5 litri mild-hybrid, a avut un consum mixt de 7,1 l/100 km vara și 8 l/100 km iarna. În oraș, valorile au fost de 8,1 l/100 km vara și 9,4 l/100 km iarna.

Potrivit GreenNCAP, aceste rezultate confirmă că tehnologia mild-hybrid aduce doar reduceri limitate ale consumului și emisiilor, fără a modifica substanțial impactul motoarelor cu combustie asupra mediului.

Rezultatele publicate de GreenNCAP oferă o imagine detaliată asupra diferențelor dintre performanțele declarate și cele obținute în utilizare reală, subliniind importanța testelor independente pentru evaluarea costurilor și eficienței reale ale automobilelor moderne.