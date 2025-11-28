Toyota confirmă numele noului său supercar și dezvăluie și detalii despre design / Toyota GR GT va fi dezvăluită pe 5 decembrie

La patru ani de la dezvăluirea conceptului GR GT3 la Salonul Auto de la Tokyo, Toyota anunță o dată de lansare pentru următorul supercar al companiei. Publicația Motor1 anunță că niponii au oferit și un nume pentru noul model. Astfel, Toyota GR GT va fi dezvăluit pe 5 decembrie, tot în cadrul Salonului Auto de la Tokyo.

The soul lives on, sloganul de lansare al noului model

Înainte de lansare, pe pagina web care anunță existența și data de lansare a noului model, alături de noua Toyota se află și succesorii săi, adică Lexus LFA și Toyota 2000GT, dar și sloganul The soul lives on („Sufletul trăiește mai departe”).

Toyota GR GT a fost prezentat ca prototip în cadrul spectacolului Goodwood Festival of Speed în vara acestui an.

Se crede că noul motor cu ardere internă va avea două turbocompresoare și o cilindree de 4 litri. Cu toate acestea, Toyota nu a dat încă detalii concrete despre noul motor V8 și nu a spus dacă va fi un hibrid.

Premiera oficială este programată pentru vinerea viitoare, 5 decembrie (ora Japoniei), astfel încât americanii ar putea vedea GR GT joi seara, 4 decembrie. Dezvăluirea online va fi urmată în scurt timp de debutul public la Salonul Auto de la Tokyo 2026 (9-11 ianuarie).