Toyota confirmă numele noului său supercar și dezvăluie și detalii despre design / Toyota GR GT va fi dezvăluită pe 5 decembrie

Daniel Simion
28 noiembrie 2025
Sursa foto: Toyota
La patru ani de la dezvăluirea conceptului GR GT3 la Salonul Auto de la Tokyo, Toyota anunță o dată de lansare pentru următorul supercar al companiei. Publicația Motor1 anunță că niponii au oferit și un nume pentru noul model. Astfel, Toyota GR GT va fi dezvăluit pe 5 decembrie, tot în cadrul Salonului Auto de la Tokyo.

The soul lives on, sloganul de lansare al noului model

Înainte de lansare, pe pagina web care anunță existența și data de lansare a noului model, alături de noua Toyota se află și succesorii săi, adică Lexus LFA și Toyota 2000GT, dar și sloganul The soul lives on („Sufletul trăiește mai departe”).

Sursa foto: Toyota

Toyota GR GT a fost prezentat ca prototip în cadrul spectacolului Goodwood Festival of Speed în vara acestui an.

Se crede că noul motor cu ardere internă va avea două turbocompresoare și o cilindree de 4 litri. Cu toate acestea, Toyota nu a dat încă detalii concrete despre noul motor V8 și nu a spus dacă va fi un hibrid.

Premiera oficială este programată pentru vinerea viitoare, 5 decembrie (ora Japoniei), astfel încât americanii ar putea vedea GR GT joi seara, 4 decembrie. Dezvăluirea online va fi urmată în scurt timp de debutul public la Salonul Auto de la Tokyo 2026 (9-11 ianuarie).

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

