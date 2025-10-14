Toyota pregătește o Corolla 100% electrică: primele imagini oficiale

Toyota a publicat primele imagini oficiale cu noul concept Corolla, anunțând totodată că prezentarea completă va avea loc la sfârșitul lunii octombrie, în cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia 2025.

Odată cu electrificarea gamei Corolla, Toyota intră într-un segment în care se regăsesc deja nume importante, precum Honda Civic e:HEV sau Hyundai Elantra Hybrid, dar și viitoarele sedanuri electrice compacte ale grupurilor europene. Noul concept ar putea anunța o versiune de serie care să concureze direct cu modelele electrice accesibile produse de Volkswagen sau Renault.

Noul concept Corolla propune un design complet diferit de cel al actualei generații. Liniile sunt mai clare, mai moderne și urmează direcția adoptată de Toyota în cazul noii Prius.

Partea din față este complet închisă, fără grilă tradițională, un indiciu clar al unei propulsii electrice. Farurile LED sunt separate pe două niveluri și unite printr-o bandă luminoasă pe toată lățimea mașinii, în timp ce în partea din spate stopurile vor urma, probabil, același tipar, completate de un eleron discret pentru eficiență aerodinamică.

De asemenea, sub capotă se ascunde o arhitectură specifică mașinilor electrice, iar în aripa din stânga față este vizibil un capac care ascunde, cel mai probabil, portul de încărcare. Toyota nu a oferit deocamdată date tehnice, însă elementele vizuale trădează direcția către o Corolla electrică, posibil bazată pe o nouă platformă dedicată modelelor zero emisii.

Conceptul Toyota Corolla: stil radical și aer de Prius electric

În profil, conceptul are proporțiile unui sedan cu patru uși, cu o linie descendentă a geamurilor și panouri laterale sculptate. Designul adoptă o estetică elegantă și minimalistă, semn că Toyota încearcă să redefinească imaginea celei mai vândute mașini din lume pentru era electrică.

Prezentarea completă a conceptului va avea loc pe 29 octombrie, la Tokyo, în cadrul Japan Mobility Show 2025. Evenimentul va reuni numeroase premiere globale, inclusiv modele destinate transportului urban autonom și prototipuri din sfera mobilității sustenabile.

Toyota promite ca noul concept Corolla să fie doar începutul unei serii de modele ce vor ilustra noua direcție de design și strategie de electrificare a mărcii pentru următorii ani.