Uber renunță la opțiunea de curse partajate în România

Uber a decis să oprească serviciul UberX Share pe piața din România, funcția care le permitea pasagerilor să împartă o cursă cu alte persoane ce mergeau în aceeași direcție, reducând astfel costul total. Potrivit companiei, decizia este valabilă începând din 10 octombrie 2025, conform unei notificări trimise utilizatorilor, citată de Economica.net.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prin UberX Share, pasagerii puteau economisi până la 30% față de o cursă standard UberX, conceptul fiind gândit pentru a promova transportul sustenabil și a limita aglomerația rutieră. Serviciul a fost lansat la începutul anului 2024, ca parte a strategiei Uber de a încuraja soluțiile de mobilitate prietenoase cu mediul.

La momentul lansării, compania sublinia că prețurile accesibile joacă un rol esențial în deciziile de transport, mai ales într-un context economic dificil. „Când costul vieții crește, este important ca oamenii să aibă acces la opțiuni de transport accesibile. Astfel de servicii susțin nu doar călătorii, ci și dezvoltarea unui ecosistem urban de mobilitate divers – de la ridesharing și trotinete electrice până la transportul public”, preciza Uber atunci.

În prezent, platforma Uber este disponibilă în 31 de orașe din România, inclusiv București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Oradea, Craiova și Sibiu, dar și în orașe mai mici precum Slobozia, Reșița, Drobeta-Turnu Severin sau Târgu Jiu.