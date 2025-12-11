Uniunea Europeană renunță la obiectivul de a impune o interdicție totală asupra vânzărilor de mașini noi cu motoare cu combustie internă. Decizia a fost confirmată de Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, într-un interviu acordat publicației Bild. El a precizat că interdicția nu mai este pe masa de lucru, iar politica europeană va urma acum o abordare mai flexibilă, potrivit Reuters.

Presiuni majore asupra industriei auto europene

Declarațiile sale vin într-un moment în care industria auto europeană se confruntă cu presiuni majore. Regulile actuale ale UE stabilesc o reducere la zero a emisiilor de CO₂ pentru flotele de mașini noi până în 2035. Măsura ar fi echivalat cu eliminarea din piață a motoarelor termice. O serie de țări și producători au criticat însă ținta, considerând-o prea strictă și dificil de implementat în ritmul cerut.

Noul obiectiv: reducere de 90% în loc de 100%

Weber a explicat că noua regulă propusă prevede o reducere de 90% a emisiilor pentru flota totală a producătorilor începând cu 2035. În locul unui obiectiv de 100%, care ar fi impus tranziția totală către vehicule fără emisii, ținta modificată lasă loc pentru tehnologii variate. „Pentru înmatriculările noi din 2035, o reducere de 90% a emisiilor de CO₂ va fi obligatorie pentru țintele de flotă, în locul unui nivel de 100%”, a spus el. Oficialul a adăugat că nici obiectivul de 100% prevăzut pentru 2040 nu va mai fi menținut.

Sfârșitul „interdicției tehnologice”

În opinia sa, această schimbare de direcție elimină „interdicția tehnologică” asupra motoarelor cu combustie. Weber a precizat că, în aceste condiții, producătorii germani pot continua să dezvolte și să vândă motoare termice. „Asta înseamnă că interdicția tehnologică este scoasă de pe masă. Toate motoarele fabricate în prezent în Germania pot continua să fie produse și comercializate”, a declarat el.

Protejarea locurilor de muncă și timpul pentru adaptare

Oficialul PPE a subliniat că decizia transmite un semnal important sectorului auto. Industria europeană trece printr-o transformare costisitoare, marcată de tranziția la electrificare, scăderea cererii în unele piețe și presiunea concurenței din Asia. Weber a spus că relaxarea obiectivelor contribuie la protejarea a „zeci de mii de locuri de muncă” și oferă mai mult timp companiilor pentru investiții și adaptare.

Presiunea statelor membre și a industriei

Schimbarea de ton din partea liderilor europeni reflectă și presiunea politică tot mai mare exercitată de unele state membre. Germania, Italia și altele au cerut insistent revizuirea legislației. Ele au argumentat că o tranziție prea rapidă către electrificare ar afecta puternic competitivitatea. O parte a industriei auto a susținut același punct de vedere.

Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz și BMW au prezentat public poziții favorabile renunțării la interdicția totală. Producătorii au cerut flexibilitate și au pledat pentru libertatea consumatorilor de a decide ce tehnologii preferă. Ei au subliniat că piața este încă volatilă, iar cererea pentru mașini electrice variază considerabil în funcție de regiune. Există și provocări legate de infrastructura de încărcare și costurile de producție.

Incertitudini privind implementarea

Rămâne de văzut cum va arăta forma finală a legislației și cum se va implementa noul prag de 90%. De asemenea, nu este clar dacă vor exista mecanisme suplimentare pentru a sprijini investițiile în tehnologii hibride sau în combustibili sintetici. Aceste alternative au fost menționate în mai multe rânduri de guverne și companii ca soluții de tranziție.

Un pas înapoi față de Pactul Verde European

Cert este că UE face un pas în spate față de ambiția inițială din Pactul Verde European. Bruxelles-ul nu renunță la obiectivul de reducere a emisiilor în transporturi, însă tonul devine mai pragmatic. Weber prezintă această ajustare ca pe o încercare de a reconcilia obiectivele climatice cu realitățile economice. Industria auto rămâne un pilon major pentru economia europeană, iar ritmul schimbării trebuie calibrat cu atenție pentru a evita pierderi sociale și economice.

Decizia marchează un moment important în dezbaterea europeană privind mobilitatea viitorului. Discuțiile vor continua, iar evoluția lor va influența direcția tehnologică și investițiile pe termen lung ale producătorilor auto din întreaga Uniune.