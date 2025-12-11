Ministerul chinez al Comerţului a anunţat joi că negocierile cu Uniunea Europeană privind un plan de preţuri minime la vehiculele electrice fabricate în China au fost reluate şi vor continua săptămâna viitoare, îndemnând totodată blocul comunitar să nu discute independent cu producătorii, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În luna octombrie 2024, blocul comunitar a aprobat taxe de până la 45,3% la importurile de automobile electrice chineze, după ce Comisia Europeană a început să investigheze dacă producătorii chinezi de vehicule electrice beneficiază de subvenţii incorecte care ar putea duce la o ofertă excedentară în Europa.

UE este o piaţă vitală pentru producătorii auto chinezi

China insistă că producătorii săi sunt pur şi simplu mai competitivi decât omologii lor europeni, iar Beijingul a îndemnat Bruxelles-ul să accepte un plan de preţuri minime în locul tarifelor. Analiştii spun că UE este o piaţă vitală pentru producătorii auto chinezi, care se confruntă cu scăderea marjelor de profit pe plan intern, din cauza războaielor de preţuri şi a deflaţiei.

„China salută angajamentul reînnoit al UE de a relua negocierile privind angajamentele de preţ şi apreciază revenirea sa pe calea rezolvării diferenţelor prin dialog”, a declarat He Yadong, purtător de cuvânt al Ministerului chinez Comerţului, la o conferinţă de presă. El a spus că negocierile au fost reluate în ultimele zile şi va continua săptămâna viitoare, fără a oferi detalii suplimentare.

Precedentele acorduri cu UE privind preţurile minime, sau angajamentele de preţ, s-au aplicat materiilor prime, şi nu produselor fabricate, cum sunt automobilele.

Executivul comunitar este de părere că un preţ minim unic nu ar fi o soluţie adecvată pentru a contracara prejudiciul cauzat de subvenţii.