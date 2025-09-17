Un antreprenor francez vrea să readucă la viață divizia auto a Delage / Care este istoria multiplei campioane în motorsport și ce model produce acum

Afaceristul francez Laurent Tapie, susținut de unele dintre cele mai sonore nume din lumea afacerilor franceze, a demarat procesul de a readuce la gloria de odinioară a diviziei constructoare de autoturisme a Delage, care activează acum doar în motorsport. În vârstă de 50 de ani, antreprenorul urmărește propriul său proiect, care vizează readucerea la glorie a mărcii istorice franceze de mașini de lux Delage Automobiles, al cărei fondator a murit în sărăcie după al Doilea Război Mondial, relatează Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Istoria companiei franceze Delage Automobiles

Fondată în 1905 de Louis Delâge, compania a început producția cu un simplu mijloc de transport, alimentat de un motor De Dion cu un singur cilindru, iar în câțiva ani a oferit modele cu mai mulți cilindri. Ulterior, Delage a oferit din ce în ce mai multe automobile high-end, devenind una dintre cele mai prestigioase mărci din istoria automobilelor, conform website-ului producătorului.

Sursa foto: Delage Automobiles

Valoarea publicitară a curselor a fost recunoscută încă de la început de Louis Delâge. Un Delage cu un singur cilindru a câștigat Coupe des Voiturettes încă din 1908. Au urmat apoi victoriile de la Le Mans și de la cursa Indy 500, obținute înainte de Primul Război Mondial, urmate de titlul de campion mondial la Grand Prix (precursorul Formula 1) în 1927. Compania a deținut multiple recorduri de viteză între anii 1920-1930, devenind astfel o forță în lumea motorsport-ului.

Pe valul acestui succes, Delage a creat o serie de modele sportive, printre care D8-120 Roadster, lansat la Salonul de la Paris din 1929, Delage a lansat magnificul D8 de 4 litri cu opt cilindri în linie. Acesta a fost un model destinat să atragă atenția creativă a celor mai buni carosieri din Europa, printre care amintim De Villars, Pourtout, Chapron, sau Fernandes & Darrin.

Sursa foto: Delage Automobiles

Cu toate acestea, în 1935, compania fondată de Louis Delâge a intrat în faliment, iar fondatorul a trăit în sărăcie și izolare. Iar, după decesul său din iarna anului 1947, operațiunile companiei au fost transferate altei firme ajungând ca, în 1954, producția de modele de șosea Delage să fie stopată. Asta până în 2019, când Laurent Tapie a anunțat că va reînvia numele Delage la salonul auto de la Lyon.

Hypercar-urile Delage D12 vor fi produse în Franța

Tapie, susținut de unele dintre cele mai bogate nume din lumea afacerilor franceze, a livrat recent primul dintre cele doar 30 de hipermașini D12, care costă cel puțin 2 milioane de euro fiecare și sunt fabricate de Delage în apropierea circuitului de curse din Magny-Cours, Franța. Pe măsură ce concurența se intensifică în acest segment de nișă al industriei auto, el lucrează și la strângerea de capital și la dezvoltarea unui al doilea model pentru a concura mai bine cu liderii de piață, precum Bugatti și Koenigsegg.

Sursa foto: Delage Automobiles

Decizia de a dezvolta un hypercar a fost luată în timpul unei pauze în carieră, în Miami, în 2018, după ce a creat și vândut mai multe afaceri în domenii precum pariurile sportive și creditele. El a achiziționat numele Delage în 2019 de la un fan club non-profit pentru colecționari și a prezentat un concept car în Los Angeles mai târziu în același an.

„Piața hipermașinilor este alimentată de numărul tot mai mare de persoane extrem de bogate. În fiecare an, acest grup crește și dorește să cumpere mașini care să reflecte statutul lor”, spune Laurent Tapie, acționar majoritar al Delage Automobiles.

Deși D12 arată ca o mașină de curse, configurația sa seamănă mai degrabă cu un avion de vânătoare cu două locuri, cu șoferul în față și pasagerul în spate. Scaunul și volanul sunt modelate după corpul proprietarului, iar mașina poate fi transformată dintr-un coupé într-un speedster sau chiar într-o „opțiune F1”.

Sursa foto: Delage Automobiles

Delage intenționează, de asemenea, să lanseze anul viitor un al doilea model în ediție limitată, mai puternic, numit Delage Torpille 100A, fabricat din carbon și fibră de in, cu un motor hibrid de 1.500 de cai putere, care poate atinge 500 de kilometri pe oră. Nivelul de producție va fi puțin mai mare decât triplul celui al modelului D12, transmite Delage într-un comunicat de presă.

Specificațiile modelului Delage D12

Motor termic – 976 de cai putere – 6,6 litri V12, amplasat în spate;

Motor electric – 108 cai putere;

Putere totală – 1.084 de cai putere;

Transmisie automată în 8 rapoarte, tracțiune spate;

Viteză maximă – 360 km/h;

Structură monococă din fibră de carbon;

Suspensii contractive – primul automobil omologat dotat cu acest sistem;

Preț: aproximativ 2 milioane de euro.