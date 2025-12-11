Un studiu carVertical, realizat pe baza rapoartelor de istoric auto cumpărate în 18 țări europene între ianuarie și octombrie 2025, arată diferențe mari între modul în care șoferii din Europa își folosesc și își păstrează vehiculele, potrivit StartupCafe.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Situația din România

În România, o mașină parcurge în medie 63.500 km pe durata deținerii, sub media europeană de aproximativ 76.000 km. Șoferii români conduc anual 15.425 km și își păstrează vehiculele timp de circa 4,1 ani.

Diferențe majore între țări

Există însă diferențe majore între țări. Portugalia este pe primul loc la durata deținerii unui vehicul, cu o medie de 7,2 ani. Polonia se remarcă prin distanța mare parcursă pe proprietar, aproape 113.000 km. La celălalt capăt, Serbia și Ucraina înregistrează cel mai scurt ciclu de utilizare: aproximativ 1,1 ani per mașină.

Impactul utilizării intensive

„Kilometrajul mediu anual arată cât de intens a fost folosită mașina. Utilizarea intensă afectează longevitatea vehiculului, ducând adesea la apariția mai frecventă a unor defecțiuni ulterior”, explică Matas Buzelis, expert auto carVertical. El subliniază că perioadele de condus intens sunt evidențiate în rapoartele de istoric, deoarece pot indica riscuri suplimentare pentru cumpărători. Tot el avertizează că „călătoriile scurte, condusul agresiv și neefectuarea reviziilor la timp vor afecta întotdeauna negativ starea vehiculului”.

Țări cu risc ridicat pentru achiziții

În privința riscurilor, studiul identifică patru țări din care achiziția unui vehicul second-hand necesită atenție sporită: Cehia, Finlanda, Spania și Ucraina. Aici, mașinile sunt schimbate mai des și parcurg anual mai mulți kilometri decât media europeană.

– În Spania, șoferii păstrează mașina aproximativ 4 ani și conduc anual peste 23.000 km. – În Finlanda, durata deținerii este de 3,1 ani, iar utilizarea anuală depășește 21.000 km. – În Ucraina, vehiculele sunt înlocuite la 1,1 ani, cu un rulaj anual de aproape 20.000 km. – În Cehia, șoferii conduc peste 20.000 km pe an și păstrează mașina aproximativ 3,6 ani.

Piețe considerate mai sigure

La polul opus se află piețe considerate mai sigure, unde vehiculele sunt folosite moderat și păstrate mai mult timp. Germania, Regatul Unit, Portugalia și Lituania sunt cele mai reprezentative exemple.

În Regatul Unit, șoferii parcurg în medie 12.710 km anual și își păstrează mașinile timp de 4,5 ani. În Germania, media este de 4,8 ani și 17.688 km pe an. Portugalia rămâne țara unde mașinile sunt păstrate cel mai mult, iar Lituania are o medie de 5,5 ani per vehicul, cu aproximativ 16.000 km parcurși anual.

Concluzii

Concluziile studiului arată că piața europeană de vehicule second-hand este foarte diversă. Frecvența schimbării proprietarilor și intensitatea utilizării sunt indicatori esențiali pentru evaluarea riscului atunci când o mașină este importată din altă țară.