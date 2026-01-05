Preşedintele Hyundai Motor, Chung Euisun, a avertizat că urmează un an dificil pentru industria auto globală şi în acest context a declarat că producătorul auto sud-coreean trebuie să îşi consolideze capacităţile în domeniul Inteligenţei Artificiale, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

În discursul său de Anul Nou, Chung Euisun a avertizat că tensiunile comerciale globale şi intensificarea concurenţei vor afecta profitabilitatea industriei auto, în timp ce conflictele geopolitice ar putea afecta operaţiunile din unele regiuni, ceea ce ar putea duce la o suspendare a activităţii. „Acesta va fi anul în care factorii de criză de care ne-am îngrijorat mult timp devin realitate”, a subliniat Chung.

„Factorii de criză de care ne-am îngrijorat mult timp devin realitate”

Cel mai mare producător auto sud-coreean a fost puternic afectat de regimul tarifar al preşedintelui american Donald Trump, care a impus o taxă de 15% asupra maşinilor fabricate în Coreea de Sud. Aceasta a costat Hyundai aproximativ 1,8 trilioane de woni numai în al treilea trimestru. La aceste provocări s-a adăugat o razie asupra unei fabrici Hyundai-LG Energy Solution din SUA, în septembrie, ceea ce ar urma să întârzie construcţia uzinei cu cel puţin două până la trei luni.

Chung a mai spus că Hyundai este în urma rivalilor în cursa inteligenţei artificiale, solicitând colaborarea cu o serie de parteneri pentru a-şi spori capacităţile în domeniul AI. „Dacă privim realitatea, companiile globale de top şi-au asigurat deja o poziţie dominantă în acest domeniu prin investiţii în valoare de sute de trilioane de woni, dar capacităţile pe care le avem acum nu sunt încă suficiente”, a spus preşedintele Hyundai.

Compania intenţionează să investească 125 de trilioane de woni în Coreea de Sud

În cadrul planurilor sale în domeniul inteligenţei artificiale şi roboticii, Hyundai a lansat Robotics Lab în 2019 şi a achiziţionat Boston Dynamics doi ani mai târziu. Compania intenţionează să investească 125 de trilioane de woni în Coreea de Sud în următorii cinci ani în inteligenţă artificială, robotică şi alte tehnologii noi.

„Pe măsură ce accentul se îndreaptă către inteligenţa artificială fizică, valoarea entităţilor noastre în mişcare, cum ar fi automobilele şi roboţii, şi datele noastre despre procesul de fabricaţie vor deveni din ce în ce mai valoroase. Aceasta este o armă puternică, unică pentru noi, pe care companiile Big Tech nu o pot imita cu uşurinţă”, a spus Chung.

Separat, Hyundai Motor Co a anunţat luni că îşi propune să vândă 4,16 milioane de vehicule în acest an, după ce în 2025 a vândut 4,14 milioane de vehicule, puţin sub obiectivul de vânzări de 4,17 milioane de unităţi pe care şi l-a propus pentru anul trecut.