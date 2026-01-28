Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat o creștere de 3,9% în primele 11 luni ale anului 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

În intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, majorarea a fost susținută în principal de avansul activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor (+16,8%), de comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și de serviciile de întreținere și reparare a motocicletelor (+9,4%). Creșteri au mai fost consemnate în comerțul cu autovehicule (+3,4%) și în cel cu piese și accesorii pentru autovehicule (+0,6%), transmite Agerpres.

O creștere de 3,9% în primele 11 luni ale anului 2025

La nivel lunar, în noiembrie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 0,5% față de luna precedentă ca serie brută și cu 3,3% ca serie ajustată sezonier.

Comparativ cu noiembrie 2024, volumul cifrei de afaceri a avansat în noiembrie 2025 cu 3,8% în termeni brut și cu 5,1% în varianta ajustată în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate.

Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de comerțul cu autovehicule

Creșterea lunară din noiembrie, față de octombrie 2025, a fost determinată în special de evoluția comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente și de activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor (+29,2%), precum și de comerțul cu autovehicule (+1,9%). În schimb, scăderi au fost înregistrate în activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-3,0%) și în comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-2,5%).

Raportat la luna noiembrie 2024, creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de comerțul cu autovehicule (+8,4%), de activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+5,4%) și de segmentul motocicletelor (+3,7%), în timp ce comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a consemnat un recul de 5,9%.