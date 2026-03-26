Scumpirea petrolului pe fondul conflictului din Iran începe să se reflecte direct în comportamentul consumatorilor europeni, stimulând cererea pentru vehicule electrice (EV) second-hand, potrivit datelor furnizate de platformele auto online, relatează Reuters.

Cererea pentru astfel de modele este în prezent în creștere accentuată, iar în unele cazuri mașinile electrice au ajuns să depășească vehiculele diesel în topul vânzărilor. Evoluția sugerează că majorarea costurilor la carburanți îi determină pe tot mai mulți cumpărători să renunțe la motoarele cu combustie internă.

Conflictul izbucnit la finalul lunii februarie a afectat o rută esențială pentru transportul petrolului, responsabilă pentru aproximativ 20% din livrările globale. Impactul s-a resimțit rapid în prețurile de la pompă: în Uniunea Europeană, benzina s-a scumpit cu circa 12%, ajungând la o medie de 1,84 euro pe litru în intervalul 23 februarie – 16 martie, conform datelor Comisiei Europene.

Pe fondul acestor evoluții, vânzările de mașini electrice second-hand au crescut semnificativ. De exemplu, pe o platformă franceză de profil, ponderea acestor vehicule aproape s-a dublat într-un interval de câteva săptămâni, în timp ce modelele pe benzină și motorină au înregistrat un recul. Fenomenul amintește de tendințele observate în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina, când scumpirea energiei a accelerat tranziția către mobilitatea electrică.

Operatorii din industrie spun că pragul psihologic de doi euro pe litru pentru benzină are un impact puternic asupra deciziilor de cumpărare, generând un interes crescut pentru alternative mai eficiente, precum vehiculele electrice și hibride.

Datele agregate la nivel european confirmă tendința. Interesul pentru EV-uri a crescut semnificativ pe mai multe piețe, inclusiv în Franța, România, Portugalia și Polonia, iar ritmul de creștere s-a accelerat de la o săptămână la alta. Specialiștii subliniază că această evoluție nu este una izolată, ci mai degrabă o accelerare a unei tendințe deja existente.

În paralel, extinderea ofertei de modele electrice pe piața second-hand contribuie la reducerea reticenței consumatorilor. Aceste vehicule sunt, în general, cu până la 40% mai ieftine decât cele noi și pot fi livrate imediat, spre deosebire de mașinile noi, unde termenele de așteptare pot ajunge la câteva luni.

Analiștii estimează că această dinamică va continua, pe măsură ce efectele creșterii prețurilor la energie se propagă în economie și influențează deciziile de consum. Astfel, piața vehiculelor electrice second-hand ar putea deveni unul dintre principalii beneficiari ai actualului context geopolitic și energetic.