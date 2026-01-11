Producătorul de vehicule electrice Polestar a raportat o creștere solidă a vânzărilor în trimestrul al patrulea din 2025, ca urmare a concentrării aproape exclusive pe piața europeană, potrivit Reuters.

În ultimele trei luni ale anului, vânzările Polestar au crescut cu 27%, până la 15.608 vehicule livrate. La nivelul întregului an 2025, compania a vândut 60.119 automobile electrice. Europa reprezintă în prezent aproximativ 78% din vânzările totale, pe fondul unor condiții mai dificile în Statele Unite și China, unde cererea a slăzut, iar concurența s-a intensificat.

Europa, piața principală a Polestar

„Europa este absolut nucleul nostru și vedem că funcționează excepțional de bine”, a declarat pentru Reuters CEO-ul Michael Lohscheller. El a subliniat că extinderea în piețe precum Franța, prin colaborarea cu rețelele de retail Volvo și formarea unor echipe locale, a avut rezultate bune. „Totul se învârte în jurul Europei”, a spus Lohscheller, menționând în același timp incertitudinile legate de piața din SUA.

Schimbarea strategiei de vânzare

Polestar a redus accentul pus pe vânzările online directe către consumatori și a revenit la un model tradițional bazat pe dealeri. Rețeaua de vânzări a fost extinsă cu 50% în afara Chinei, unde compania a închis toate cele 30 de showroom-uri fizice.

Provocări financiare și reorganizare

Tarifele impuse în SUA au afectat marjele producătorului, determinând ajustări ale lanțurilor de aprovizionare și mutarea unor capacități de producție în Europa și Coreea de Sud.

În paralel, datoriile ridicate, pierderile continue și întârzierile în lansarea unor modele au pus presiune pe prețul acțiunilor, determinând compania să recurgă la o operațiune tehnică de majorare a valorii titlurilor pentru a evita delistarea de pe Nasdaq.

Polestar se bazează în continuare pe sprijinul financiar al acționarului majoritar, Geely Holding.

În decembrie, compania a obținut finanțări și împrumuturi noi de 900 de milioane de dolari, acordate de Geely și două bănci europene. La fel ca Volvo Cars, Polestar utilizează tot mai mult platformele și lanțurile de aprovizionare ale grupului chinez pentru reducerea costurilor.

Compania a anunțat că va prezenta actualizări importante privind produsele și perspectivele financiare pe 18 februarie.