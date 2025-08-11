dark
Vechea generație de Audi RS6 Avant se bucură de vânzări record / Reprezentant Audi: Cererea nu a fost niciodată mai mare

Daniel Simion
11 august 2025
Audi RS6 Avant GT
Sursa foto: Audi Mediacenter
La șase ani de la lansarea actualei generații de Audi RS6 Avant, modelul se bucură în continuare de un real succes, cu creșteri pentru comenzile celui mai rapid model din gama producătorului din Ingolstadt. Conform publicației Motor1, comenzile pentru RS6 au crescut cu 41% față de primele șase luni ale anului trecut.

Număr record de comenzi pentru RS6 Avant

Alina Seysen, purtător de cuvânt al Audi pentru vânzări și marketing, a declarat că popularitatea break-ului rapid a stimulat cererea generală de modele Audi Sport. Într-un interviu acordat publicației Automobilwoche, Audi a dezvăluit că RS6 Avant se bucură de comenzi record în prima jumătate a anului. Până în iunie, comenzile pentru Audi Sport au crescut cu 41% față de primele șase luni ale anului 2024.

Gama Audi Sport include doar modelele RS, modelele S fiind omise. Acest lucru este diferit la Mercedes-Benz și la BMW, care și grupează modelele de performanță de nivel inferior cu mașinile AMG și M, respectiv. Acest lucru face ca succesul modelului RS6 să fie și mai remarcabil, mai ales pentru un produs învechit.

Pentru primele două generații (C5 și C6), RS6 a fost vândut atât ca sedan, cât și ca break. C7 a venit exclusiv ca Avant, mai practic, o tradiție continuată de actualul C8.

De ce modelul este prosper spre finalul ciclului de viață

Putem atribui succesul actualei generații de RS6 mai multor factori. În primul rând, concurența nu oferă alternative viabile. Mercedes-AMG nu a lansat modelul E63 Estate, iar decizia BMW de a monta un sistem de propulsie hibrid pe M5 Touring a dus cumpărătorii către Audi, care oferă o experiență V8 pură.

Un alt motiv ar fi chiar următoarea generație de Audi RS6 Avant. Producătorul german a declarat că generația C9 va avea o configurație hibridă, care, deși oferă mai multă putere și un consum mai mic de carburant, este mai greu și mai complex decât un motor convențional. Se așteaptă ca motorul V8 să rămână, dar un sistem hibrid plug-in ar putea descuraja puriștii care caută o mașină doar cu motor cu combustie internă.

Fotografiile și videoclipurile spion au arătat deja prototipurile următoarei generații RS6 Avant, precum și ale modelului mai mic RS4 Avant. Acesta din urmă va urma probabil aceeași formulă: păstrarea tuturor cilindrilor și adăugarea unui motor electric și a unei baterii.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

