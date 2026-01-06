VIDEO Primul volan pliabil pentru vehiculele ce se conduc autonom, dezvoltat de Autoliv și Tensor

Autoliv, furnizor mondial de airbag-uri și centuri de siguranță, a dezvoltat alături de Tensor, un producător californian de vehicule autonome, un nou tip de volan pentru aceste mașini. Potrivit unui comunicat de presă al Autoliv, companiile au dezvoltat „primul volan pliabil din lume pentru conducerea autonomă”.

Volanul, pliat în modul de condus Level 4

Pe măsură ce vehiculele autonome evoluează, Autoliv este de părere că volanul poate deveni un „obstacol static”, ce limitează atât confortul pasagerilor, cât și spațiul. Volanul este conceput pentru a sprijini „schimbările în amenajarea interiorului vehiculelor autonome”. Acesta oferă mai mult spațiu personal și flexibilitate pentru cei din interiorul vehiculului.

Integrat perfect în sistemul de conducere autonomă Tensor Robocar, volanul se retrage în modul Level 4, în care vehiculul poate gestiona toate sarcinile de conducere în condiții definite, fără intervenția umană. Astfel, zona șoferului este eliberată.. Această transformare nu numai că îmbunătățește confortul, dar și „reimaginează cabina ca un spațiu multifuncțional”.

Acesta nu este primul volan pliabil integrat într-un autovehicul. Ford a mai realizat un astfel de volan pentru autoutilitara sa Transit Custom, pentru a permite șoferilor să aibă un mic birou în interiorul dubei.

Cum va funcționa airbag-ul cu volanul pliat

Sistemul de airbag-uri se adaptează în funcție de modul de conducere ales pentru a asigura o siguranță optimă. În modul autonom, când volanul este retractat, se activează un airbag pentru pasager integrat în panoul de bord. În timpul conducerii manuale, se utilizează airbag-ul situat în volan. Avolio susține că ambele configurații oferă un nivel de protecție la fel de ridicat.

„Tehnologia de conducere complet autonomă oferă o experiență revoluționară utilizatorilor, dar conducerea manuală în anumite scenarii este încă dorită de multe persoane. Abordarea noastră duală cu volan pliabil combină cele mai bune caracteristici ale ambelor variante și oferă clienților libertatea de a alege”, a declarat Jay Xiao, director general al Tensor.