VIDEO Revoluție pe piața vehiculelor electrice? O companie susține că a produs „Sfântul Graal” al bateriilor

Un videoclip lansat la începutul lunii ianuarie, chiar înainte de târgul de tehnologie CES din Las Vegas, a reaprins una dintre cele mai vechi promisiuni ale industriei auto: bateria „perfectă”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit producătorului de motociclete electrice Verge Motorcycles și companiei sale afiliate, Donut Lab, anul 2026 ar putea marca un punct de cotitură pentru vehiculele electrice, prin apariția primelor baterii cu stare solidă funcționale, produse în serie și integrate în vehicule comerciale.

Afirmațiile sunt ambițioase. Donut Lab susține că a dezvoltat o baterie complet solid-state, o tehnologie considerată de ani buni „Sfântul Graal” al stocării energiei, care ar oferi autonomie mare, încărcare ultra-rapidă, durată de viață excepțională și costuri mai mici decât bateriile actuale cu litiu-ion. Compania spune că această baterie va fi folosită deja într-un model de motocicletă electrică de lux, cu livrări programate pentru finalul lunii martie.

Totuși, până acum, Verge și Donut Lab nu au publicat date tehnice detaliate și nu au permis verificări independente ale performanțelor revendicate. Reprezentanții companiei afirmă că dovada va veni odată cu livrarea motocicletelor către clienți, dar comunitatea științifică rămâne prudentă, relatează The Washington Post.

De ce sunt bateriile solid-state atât de greu de realizat

Bateriile cu stare solidă funcționează pe principii similare celor cu litiu-ion utilizate în prezent, însă înlocuiesc electrolitul lichid cu un material solid. În teorie, acest lucru permite stocarea unei cantități mai mari de energie într-un volum mai mic, reduce riscul de incendiu și poate îmbunătăți semnificativ viteza de încărcare și durata de viață.

În practică, însă, cercetătorii se confruntă de ani de zile cu dificultăți majore: instabilitate la temperaturi variate, degradare rapidă, probleme de contact între materiale și costuri ridicate de producție. Chiar și în scenariul în care aceste obstacole ar fi depășite, tranziția la producția de masă ar necesita investiții de miliarde de dolari și reproiectarea completă a fabricilor existente.

De aceea, promisiunile legate de bateriile solid-state au devenit aproape un clișeu în industrie. Mari constructori auto precum Toyota, Nissan sau Hyundai au anunțat în repetate rânduri termene de lansare care au fost ulterior amânate. În paralel, giganți ai industriei bateriilor și start-up-uri specializate continuă să publice brevete și studii, fără a ajunge încă la o soluție comercială viabilă.

Ce susține Donut Lab

Donut Lab, un start-up finlandez fondat în urmă cu puțin peste un an și cu mai puțin de 100 de angajați, afirmă că a reușit acolo unde alții au eșuat. Potrivit CEO-ului Marko Lehtimäki, bateria dezvoltată de companie ar avea o densitate energetică de aproape două ori mai mare decât cea a bateriilor convenționale pentru vehicule electrice.

În plus, aceasta s-ar putea încărca complet în cinci minute, ar rezista la aproximativ 100.000 de cicluri de încărcare și ar funcționa aproape fără pierderi de capacitate atât la temperaturi extrem de scăzute, cât și la temperaturi foarte ridicate. Lehtimäki mai susține că bateria nu folosește materiale rare sau sensibile din punct de vedere geopolitic și că ar fi chiar mai ieftină decât celulele litiu-ion actuale.

Compania a atras până acum aproape 60 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv de la Risto Siilasmaa, fost președinte al Nokia.

Scepticism din partea comunității științifice

Afirmațiile nu au convins însă specialiștii în știința materialelor. Paul Braun, profesor la Universitatea din Illinois și director al unui laborator de cercetare în domeniu, spune că, deși promisiunile Donut Lab nu contrazic în mod direct legile fizicii, lipsa datelor publice ridică semne de întrebare serioase.

La rândul său, Kelsey Hatzell, profesor asociat la Universitatea Princeton, consideră că combinația de avantaje prezentată de companie – fără compromisuri majore – „pare imposibilă” în contextul actual al cercetării. Ea subliniază că producția în serie a unor astfel de baterii ar fi, în acest moment, o surpriză majoră pentru întreaga industrie.

Lehtimäki a refuzat să ofere detalii tehnice suplimentare, invocând necesitatea protejării secretelor comerciale. El afirmă însă că bateriile au fost testate de producători sub acorduri de confidențialitate și că evaluări independente vor fi publicate în curând.

Motocicleta care ar trebui să demonstreze totul

Între timp, Verge a început să accepte comenzi în Europa și SUA pentru o versiune revizuită a motocicletei electrice TS Pro, cu un preț de pornire de aproape 30.000 de dolari. Compania promite o încărcare de la zero la 80% în mai puțin de 10 minute și o autonomie de peste 320 de kilometri, datorită noii baterii.

Modelul anterior TS Pro este pe piață din 2022 și a stabilit un record Guinness pentru cea mai lungă distanță parcursă de o motocicletă electrică cu o singură încărcare. Potrivit unor experți, îmbunătățirile promise pentru noua versiune sunt plauzibile, dar nu necesită neapărat utilizarea unei baterii cu stare solidă.

Viitorul bateriilor solid-state rămâne deschis

Indiferent dacă Donut Lab își va respecta sau nu promisiunile, cercetarea în domeniul bateriilor solid-state continuă. Specialiștii sunt de acord că există o nevoie reală pentru baterii cu densitate energetică mai mare, în special pentru aplicații precum drone, roboți autonomi sau vehicule electrice de performanță.

Pentru piața de masă, însă, rămâne neclar dacă aceste baterii vor deveni vreodată suficient de accesibile pentru a înlocui complet tehnologia litiu-ion, care continuă să evolueze rapid.

În ciuda scepticismului, Lehtimäki susține că momentul adevărului este aproape. „În câteva săptămâni, oamenii vor putea verifica aceste baterii”, spune el. „Nu avem nimic de ascuns. Ce am prezentat este real.”

Dacă afirmațiile se vor confirma, industria vehiculelor electrice ar putea intra într-o nouă etapă. Dacă nu, povestea Donut Lab se va alătura lungii liste de promisiuni premature din istoria bateriilor solid-state.