Volkswagen aduce în România, un program privind creșterea siguranței rutiere / Date colectate de la șoferi, utilizate pentru optimizarea sistemelor de asistență

Grupul Volkswagen anunță extinderea la nivel european, inclusiv în România, a unui program inovator care urmărește creșterea siguranței rutiere prin valorificarea datelor colectate de la autovehiculele clienților.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

După rezultate considerate pozitive în Germania, inițiativa va fi implementată în aproximativ 40 de țări, inclusiv România, începând cu ianuarie 2026.

Programul se bazează pe utilizarea datelor reale de trafic pentru optimizarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer și a funcțiilor de conducere automatizată, fără a necesita modificări hardware, potrivit unui comunicat VW.

Participarea clienților este voluntară și se realizează numai cu acordul explicit al utilizatorilor, în conformitate cu legislația europeană și națională privind protecția datelor.

Date reale pentru sisteme ADAS mai eficiente

Volkswagen folosește deja date procesate astfel încât să nu permită identificarea utilizatorilor, pentru a genera hărți de înaltă rezoluție.

Acestea contribuie, printre altele, la menținerea corectă a benzii de rulare pe drumuri cu marcaje slabe și la furnizarea unor alerte de pericol mai precise, ținând cont și de condițiile meteo locale.

Următorul pas al programului constă în folosirea mai amplă a datelor provenite din trafic real, considerate mai relevante decât testele cu prototipuri sau simulările de laborator.

Inginerii Volkswagen urmăresc dezvoltarea unor funcții de asistență percepute de șoferi ca fiind utile în utilizarea zilnică, astfel încât acestea să fie activate permanent. Sistemele active nu doar că protejează ocupanții autovehiculelor, dar contribuie și la siguranța celorlalți participanți la trafic.

Transmiterea de date, limitată la situații critice

Colectarea și transmiterea datelor nu este continuă, ci declanșată doar în situații critice, cum ar fi frânările de urgență, manevrele evazive bruște sau frânarea completă realizată manual de șofer.

În astfel de cazuri, pot fi transmise date relevante, incluzând imagini din proximitatea autovehiculului, informații de la senzorii de mediu, viteza, direcția de deplasare și unghiul volanului.

Un accent deosebit este pus pe scenarii care implică pietoni și bicicliști, în special în zonele din apropierea școlilor sau în parcările aglomerate. De exemplu, dacă sistemul detectează persoane care par să pășească pe carosabil, inclusiv copii în joacă, autovehiculul poate aplica preventiv o ușoară presiune de frânare, reducând astfel timpul de reacție în cazul unei situații de urgență.

Participarea clienților și extinderea către alte mărci

Participarea la program este voluntară, iar consimțământul pentru colectarea și procesarea datelor reprezintă o condiție fundamentală. Acordul poate fi oferit prin diverse canale, în funcție de marcă, și poate fi retras în orice moment.

Programul va debuta cu modelele Volkswagen, urmând să fie extins progresiv și către celelalte mărci ale grupului, inclusiv CUPRA, ŠKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și Porsche.

Inițiativa reprezintă un pas important în strategia grupului de a folosi tehnologia digitală și datele reale pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și experiența de condus, fără a afecta intimitatea utilizatorilor.