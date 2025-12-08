Waymo, deținută de Alphabet, a declarat vineri că va emite o rechemare în service pentru vehiculele sale autonome, după ce oficialii din Texas au afirmat că acestea au depășit ilegal autobuze școlare de cel puțin 19 ori de la începutul anului școlar, scrie Reuters.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier, care a deschis o anchetă în octombrie cu privire la vehiculele Waymo în apropierea autobuzelor școlare, a solicitat miercuri companiei producătoare de mașini autonome să răspundă până pe 20 ianuarie la întrebările referitoare la incidentele din Texas.

„Respectarea celor mai înalte standarde de siguranță înseamnă să recunoaștem când comportamentul nostru ar trebui să fie mai bun. Drept urmare, am luat decizia de a depune o cerere voluntară de rechemare a software-ului la NHTSA în legătură cu încetinirea și oprirea corespunzătoare în aceste scenarii”, a declarat Mauricio Pena, directorul de siguranță al Waymo, într-un comunicat.

Pena a adăugat că compania consideră că actualizările software care au fost implementate au îmbunătățit semnificativ performanța.

Waymo a precizat că o problemă de software a contribuit la încetinirea sau oprirea inițială a vehiculelor autonome în fața unui autobuz școlar, după care acestea au continuat să circule.

Recenta actualizare de software va fi aplicată în cadrul rechemării în service, iar un purtător de cuvânt al Waymo a transmis că compania „va continua să monitorizeze și să implementeze mai multe actualizări, după cum va fi necesar”.

Într-o scrisoare din 20 noiembrie publicată de NHTSA, districtul școlar independent Austin a afirmat că în noiembrie au avut loc cinci incidente după actualizările de software Waymo pentru a rezolva problema.

Sistemul școlar a cerut companiei să oprească operațiunile în jurul școlilor în timpul orelor de preluare și debarcare, până când se va putea asigura că vehiculele nu vor încălca legea.

„Nu putem permite Waymo să continue să pună în pericol elevii noștri în timp ce încearcă să implementeze o soluție”, a scris un avocat al districtului școlar, afirmând că un vehicul Waymo „a fost înregistrat trecând pe lângă un autobuz școlar oprit la câteva momente după ce un elev a traversat în fața vehiculului și în timp ce elevul se afla încă pe drum”.

Districtul școlar a declarat pentru Reuters că Waymo a refuzat să oprească operațiunile în jurul școlilor. Ca răspuns, Waymo a menționat că „continuă să funcționeze” și că consideră că actualizările software-ului său au făcut ca performanța vehiculelor sale să fie „mai bună decât cea a șoferilor umani în acest domeniu important”.