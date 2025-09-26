Xiaomi va deschide showroom-uri în Europa în 2027 şi ia în calcul producţia locală / „Dacă vrei să fii în top cinci jucători globali în 15–20 de ani, trebuie să ai propria fabrică în Europa”

Gigantul chinez Xiaomi a început pregătirile pentru deschiderea de showroom-uri în Europa, în perspectiva lansării automobilelor sale electrice pe piaţa europeană în 2027, a declarat pentru CNBC Xu Fei, vicepreşedinte al companiei, transmite News.ro.

Xiaomi, care a intrat în industria auto anul trecut cu sedanul SU7 şi SUV-ul YU7, a livrat deja peste 300.000 de vehicule în China. Succesul din piaţa internă a dus la o creştere de aproximativ 170% a acţiunilor companiei în ultimele 12 luni, ceea ce face extinderea internaţională un punct central pentru investitori.

Xu a precizat că Xiaomi va deschide showroom-uri similare celor din China, unde clienţii nu doar testează maşinile, ci experimentează şi ecosistemul de produse al companiei, de la telefoane inteligente la electrocasnice.

”Nu vom proiecta un model complet nou pentru Europa, dar vom aduce standarde foarte ridicate pentru utilizatorii europeni”, a spus el.

Oficialul a adăugat că, deşi prima etapă va fi dezvoltarea reţelei de vânzări şi parteneriate, producţia locală în Europa rămâne o opţiune pentru viitor: ”Dacă vrei să fii în top cinci jucători globali în 15–20 de ani, trebuie să ai propria fabrică aici.”

Lansarea Xiaomi pe piaţa europeană vine într-un moment în care alţi producători chinezi de vehicule electrice, precum Xpeng, BYD şi Guangzhou Automobile Group, au intrat deja în regiune, unii dintre ei explorând chiar producţia locală pentru a evita tarifele impuse de Uniunea Europeană.

Xiaomi susţine însă că abordarea mai lentă are scopul de a asigura calitatea şi de a livra ”cea mai bună experienţă pentru utilizatorii europeni”.