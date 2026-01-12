Numărul de avioane livrate de Airbus a crescut cu 4% anul trecut, până la 793 de aparate, ceea ce permite Airbus să rămână cel mai mare producător mondial de avioane, în pofida recentelor probleme industriale, a anunţat luni grupul aerospaţial european, transmite Reuters, conform Agerpres.

Din cele 793 de aeronave Airbus livrate clienţilor anul trecut, 607 au fost din familia A320, 93 au fost A220, iar restul au fost aeronave cu două culoare: 57 de A350 şi 36 de A330. Comparativ, în 2024, Airbus a livrat 766 de aeronave, mai multe decât cele 735 de avioane livrate în 2023.

Airbus a atras atenţia asupra „continuării unui mediu operaţional complex şi dinamic”, chiar dacă livrările sale au devansat obiectivul revizuit, de 790 de avioane, pe care l-a redus luna trecută de la o ţintă iniţială de 820 de aparate, din cauza problemelor la un furnizor spaniol de componente pentru fuselaj.

Producătorul european de aeronave, care şi-a publicat luni rezultatele comerciale anuale, a informat, de asemenea, că anul trecut a primit comenzi brute pentru 1.000 de aeronave de la 57 de clienţi în 2025. Cu toate acestea, după deducerea anulărilor, comenzile nete au totalizat 889.

Rivalul american Boeing, care urmează să dea marţi publicităţii propriile sale cifre anuale, a livrat 537 de avioane şi a primit comenzi nete pentru 908 de avioane în perioada ianuarie-noiembrie 2025.

Livrările Airbus, cât şi ale rivalului american Boeing Co. sunt indicatori de performanţă monitorizaţi cu atenţie, deoarece reprezintă cea mai mare sursă de numerar şi oferă un indicator al stabilităţii reţelei de aprovizionare al celor doi mari producători mondiali de avioane.

Grupul Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. Airbus oferă o gamă variată de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri, şi mai furnizează elicoptere, aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni. Airbus este prezentă în România cu toate cele trei divizii: Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec în Braşov şi Airbus Defense and Space în Bucureşti.