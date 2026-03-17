ompania aeriană Emirates operează, în unele cazuri, zboruri aproape goale către Dubai, pe fondul faptului că tot mai mulți călători evită Golful Persic. Situația evidențiază dificultățile cu care se confruntă cel mai mare operator aerian internațional din lume în încercarea de a-și reface rețeaua de rute în contextul unui conflict prelungit, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cele mai afectate sunt zborurile spre Dubai dinspre Statele Unite și Europa continentală. Datele analizate de Bloomberg arată că aeronavele care revin din orașe precum Praga sau Budapesta au grade de ocupare extrem de reduse, de doar 5% până la 10%.

Un exemplu relevant este un zbor din Paris, unde doar aproximativ 25 de pasageri s-au aflat la bordul unui avion Airbus A380, configurat în mod obișnuit pentru aproape 600 de persoane. În astfel de cazuri, numărul pasagerilor ajunge să fie comparabil cu cel al echipajului necesar operării aeronavei.

Situații similare au fost înregistrate și pe rutele dinspre Statele Unite. Mai multe zboruri din New York au decolat cu doar o cincime din locuri ocupate, iar cel puțin un zbor recent a avut sub 35 de pasageri la bord. Din Chicago, aeronavele au fost ocupate doar pe jumătate.

În contrast, cursele care pleacă din Dubai sunt mai aglomerate, deoarece mulți pasageri încearcă să părăsească orașul, în condițiile în care numărul de zboruri disponibile a scăzut semnificativ. Aeronavele se întorc ulterior la hub-ul din Dubai aproape goale.

Pe lângă scăderea cererii, compania se confruntă zilnic și cu mii de pasageri care nu se prezintă la îmbarcare. Pentru a gestiona situația, Emirates oferă rambursări și opțiuni flexibile de reprogramare până la finalul lunii.

Reprezentanții companiei au transmis că procesul de reluare a rețelei de zboruri va continua într-un ritm accelerat, însă doar în condiții de siguranță. În actualul context, un grad redus de ocupare pe zborurile de intrare este considerat inevitabil.

Impactul conflictului se reflectă și în scăderea drastică a operațiunilor. Dacă înainte de izbucnirea războiului, compania efectua aproximativ 500 de zboruri zilnice de pe Aeroportul Internațional Dubai, dintre care jumătate erau plecări, numărul acestora a coborât la doar 71 de decolări într-o zi recentă, potrivit datelor Flightradar24.

Chiar și în aceste condiții, compania încearcă să compenseze scăderea traficului de pasageri prin transportul de marfă. În special aeronavele Boeing 777 sunt preferate pentru capacitatea lor mai mare de încărcare, contribuind la menținerea fluxului de bunuri, inclusiv produse perisabile, către Dubai.

Situația este complicată suplimentar de blocarea aproape completă a Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face ca transportul aerian să rămână una dintre puținele opțiuni viabile pentru aprovizionarea orașului.

Operațiunile Emirates au fost afectate și de riscurile de securitate din regiune. Amenințările cu rachete și incidentele cu drone în apropierea aeroportului din Dubai au provocat deja pagube minore de la începutul conflictului cu Iranul.

În acest context tensionat, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au decis, marți dimineață, închiderea temporară a spațiului aerian pentru aproximativ două ore, după interceptarea unor atacuri. Măsura a fost justificată prin necesitatea de a proteja siguranța zborurilor, a echipajelor și a teritoriului național.