Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia / Contractul are o valoare de 4,7 miliarde de dolari

Grupul american Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienţi internaţionali, inclusiv 96 de aparate pentru Forţele Armate Poloneze, în cadrul unui contract în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, acordat de Armata SUA, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Livrările ar urma să înceapă în 2028, a informat Boeing. Comanda Poloniei reprezintă cel mai mare număr de elicoptere Apache comandate în afara Statelor Unite din istoria programului.

Ministerul Apărării Naţionale din Polonia, care în prezent are închiriate opt elicoptere Apache de la Armata SUA, antrenează deja piloţi şi personal de mentenanţă pentru elicopterul de atac, a precizat Boeing.

Peste 1.300 de elicoptere Apache sunt operaţionale în prezent la nivel global, potrivit producătorului american.

Marţi, Pentagonul a informat că Boeing a câştigat două contracte în valoare de peste 7 miliarde de dolari, inclusiv contractul Apache de 4,7 miliarde de dolari şi un alt contract, în valoare de 2,4 miliarde de dolari, cu Forţele Aeriene.

În ultimele luni, Boeing a livrat elicoptere Apache mai multor clienţi internaţionali, inclusiv Australiei, Indiei şi Marocului.