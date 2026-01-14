Boeing a livrat anul trecut mai multe avioane decât Airbus, o premieră după 2018

Constructorul aeronautic american Boeing a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane de după 2018, reuşind totodată să devanseze rivalul european Airbus la capitolul comenzi nete pentru prima dată în ultimii şapte ani, o dovadă a revenirii gigantului american după o serie de crize, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit datelor publicate marţi pe pagina sa de Internet, Boeing a livrat anul trecut clienţilor 600 de avioane, un salt de 72% comparativ cu 2024, fiind devansat totuşi la acest capitol de Airbus care a livrat 793 de aparate. Numărul avioanelor livrate este un indicator de performanţă urmărit îndeaproape deoarece constructorii de avioane primesc cea mai mare parte a veniturilor lor în momentul în care livrează avioanele.

Tot marţi, Boeing a informat că anul trecut a primit comenzi noi pentru 1.175 de aparate, sau un total net de 1.075 după anulări. Este al şaselea cel mai mare total anual înregistrat vreodată de Boeing şi depăşeşte cele 889 de comenzi nete ale Airbus.

Boeing a încercat să-şi îmbunătăţească imaginea şi să câştige cursa cu Airbus pentru comenzile de avioane monoculoar sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg. Din 2018, două accidente aeriene, pandemia de COVID-19, grevele şi desprinderea în aer a unui panou au perturbat producţia de avioane Boeing şi au crescut datoriile companiei.

Anul trecut, livrările Boeing au fost dominate de aparate din familia 737. Cele 600 de avioane livrate au inclus 447 de avioane din familia 737, inclusiv 440 din modelul Max, precum şi 88 de avioane 787 Dreamliner, 30 de avioane 767 şi 35 de avioane 777.

Constructorul aeronautic american a precizat că anul trecut a livrat cel mai mare număr de avioane 787 Dreamliner de după 2019. Cererea de avioane 787 a crescut vertiginos în ultimii ani. Boeing a înregistrat anul trecut 368 de comenzi ferme pentru Dreamliner, a doua cea mai mare cifră după cele 369 de comenzi primite în 2007, primul an în care a oferit acest model de avion.

„Echipele noastre au depus o muncă excelentă pe parcursul anului 2025 pentru a îmbunătăţi livrarea la timp a unor avioane sigure şi de calitate către clienţii noştri, pentru a le sprijini planurile de creştere şi modernizare”, a declarat Stephanie Pope, preşedinte şi director executiv al diviziei de avioane comerciale de la Boeing.

Analiştii şi companiile aeriene vor urmări cu atenţie progresele înregistrate de Boeing cu certificarea modelului MAX 10, a declarat George Ferguson, analist în domeniul aerospaţial la Bloomberg Intelligence. Pe măsură ce Boeing continuă să îmbunătăţească calitatea producţiei şi să lase în urmă problemele din ultimii ani, Ferguson a estimat că producătorul american ar putea depăşi din nou Airbus în ceea ce priveşte comenzile noi în 2026.