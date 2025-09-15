Cât câștigă piloții din Europa: România, printre statele cu cele mai mici salarii în domeniu

Confruntate cu o penurie generalizată de piloți, mai multe companii aeriene europene se confruntă cu întreruperi ale serviciilor, o situație agravată de costul ridicat al formării profesionale – aproximativ 150.000 de euro, conform datelor furnizate de SWISS. Această barieră financiară contrastează cu salariile variate pe care piloții le pot obține, care diferă semnificativ în funcție de experiență și zonă geografică, transmite Euronews.

Conform datelor Institutului de Cercetări Economice ERI, salariile brute medii anuale ale piloților din 17 țări europene variază de la 32.299 de euro în România la 113.672 de euro în Elveția. Cu toate acestea, aceste medii ascund o diferență salarială semnificativă între profesioniștii începători și cei cu experiență. British National Careers Service, de exemplu, raportează că salariile brute anuale ale piloților din Marea Britanie variază de la 54.283 de euro pentru cei nou-intrați în profesie la 173.243 de euro pentru piloții cu experiență. În mod similar, datele ERI arată că piloții cu peste opt ani de experiență pot câștiga salarii cu „60-80% mai mari” decât cei cu doar 1-3 ani de experiență.

Disparități salariale în funcție de țară

Această disparitate este evidentă atunci când se examinează anumite țări. În Germania, Oficiul Federal de Statistică raportează că veniturile brute medii anuale sunt de 150.792 de euro, iar pentru rolurile foarte complexe, acestea pot ajunge la 342.072 de euro. În Franța, salariul mediu lunar pentru această profesie este de 9.300 de euro, sau 111.600 de euro pe an. Prin comparație, țările din Europa de Est și de Sud oferă, în general, salarii mai mici, deși aceste diferențe se pot reduce atunci când sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare.

Se preconizează că deficitul actual de piloți va determina o creștere suplimentară a salariilor. Firma de consultanță Oliver Wyman estimează un deficit potențial de piloți în Europa de aproximativ 19.000 până în 2032. Această cerere crescândă consolidează poziția profesiei de pilot printre cele mai bine plătite meserii din Europa, piloții clasându-se printre primii cinci câștigători în țări precum Franța, Germania și Marea Britanie.