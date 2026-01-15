CEO-ul Safran taie elanul Airbus: Avionul pe hidrogen „este o idee seducătoare”, dar „pentru secolul XXII”

Avioanele alimentate cu hidrogen, considerate mult timp una dintre marile soluții pentru decarbonizarea transportului aerian, nu vor deveni o realitate comercială nici măcar în următoarele decenii.

Potrivit lui Olivier Andries, CEO al grupului francez Safran, această tehnologie este „mai degrabă pentru secolul al XXII-lea”, în pofida planurilor Airbus de a dezvolta un astfel de aparat în anii 2040, relatează AFP, citată de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri parlamentare, unde Andries, care este și președintele grupului francez al industriilor aerospațiale (Gifas), a explicat că hidrogenul rămâne o soluție atractivă din punct de vedere teoretic, dar extrem de dificil de integrat în ecosistemul actual al aviației.

„Hidrogenul în aeronautică este mai degrabă pentru secolul al XXII-lea. Este o idee seducătoare, pentru că nu există carbon în hidrogen”, a spus el.

Volumul și infrastructura, principalele obstacole

Potrivit șefului Safran, hidrogenul lichid are un volum de aproximativ patru ori mai mare decât kerosenul pentru a produce aceeași cantitate de energie, ceea ce limitează sever designul aerodinamic al aeronavelor și capacitatea de transport.

În plus, utilizarea acestui combustibil ar presupune instalarea unor facilități speciale de stocare în toate aeroporturile. „Asta înseamnă investiții de zeci sau chiar sute de miliarde de euro”, a avertizat Andries, subliniind că nu pot fi construite proiecte industriale pe tehnologii care nu sunt compatibile cu infrastructura actuală.

În pofida acestor rezerve, Airbus își menține obiectivul de a dezvolta un avion alimentat cu hidrogen. Inițial programat pentru 2035, proiectul a fost deja amânat, iar CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, a admis că va fi nevoie de încă cinci până la zece ani suplimentari pentru ca aeronava să poată deveni realitate.

Creșterea traficului face și mai dificilă decarbonizarea

Întrebat despre posibilitatea reducerii traficului aerian ca metodă de limitare a emisiilor, Olivier Andries s-a arătat sceptic. În 2025, peste 5 miliarde de pasageri au călătorit cu avionul, stabilind un nou record, iar cifra de afaceri cumulată a companiilor aeriene a ajuns la 1.000 de miliarde de dolari – cu 20% peste nivelul de dinaintea pandemiei.

„Dinamica este foarte puternică, fie că ne place sau nu. Vedem apariția unei clase de mijloc în țări precum India, care își dorește să călătorească”, a spus el.

CEO-ul Safran a criticat și fenomenul de „stigmatizare a transportului aerian”, prezent mai ales în Europa, susținând că acest curent nu există în Statele Unite sau în alte regiuni ale lumii. În opinia sa, îngrijorările de mediu nu au, cel puțin deocamdată, un impact vizibil asupra creșterii traficului aerian.

Sectorul aviatic și-a asumat obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050, însă liderii industriei recunosc tot mai des că această țintă devine dificil de atins în condițiile în care cererea de transport aerian continuă să crească accelerat.