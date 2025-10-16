CJUE decide că lovirea unei aeronave de un fulger este o „circumstanţă extraordinară”, care poate justifica întârzieri de zbor / Decizia vine în urma unui proces intentat de un ieșean

Impactul unui fulger asupra unei aeronave constituie o circumstanţă extraordinară care poate duce la întârzieri, a conchis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), sesizată de justiţia austriacă într-un caz care implică Austrian Airlines, relatează AFP, transmite Agerpres.

Curtea nu s-a pronunţat totuşi cu privire la modul în care compania aeriană a gestionat incidentul, trimiţând cazul înapoi instanţelor locale.

În 2022, un client al Austrian Airlines a solicitat 400 de euro în instanţă pentru că a ajuns cu o zi întârziere la Londra, făcând escală la Viena, după ce decolase din Iaşi, în România.

Aeronava a fost lovită de fulger în timpul aterizării în cursa precedentă şi a rămas la sol pentru inspecţie, înainte de a putea decola din nou, cu şapte ore întârziere. Pasagerul a ratat zborul de corespondenţă şi a trebuit să aştepte până a doua zi pentru a porni mai departe.

Transportatorul a contestat orice responsabilitate, invocând „circumstanţa extraordinară” a fulgerului, care a fost „imprevizibilă şi neinfluenţabilă”, conform regulamentului european privind drepturile pasagerilor aerieni.

În decizia sa de joi, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat această interpretare a legii.

„Impactul cu un fulger, în urma căruia o aeronavă trebuie să facă obiectul unei inspecţii obligatorii”, este în afara „controlului companiei aeriene”, se arată în decizia care a creat un precedent.

Transportatorii nu trebuie să pună niciodată punctualitatea şi interesele lor comerciale înaintea siguranţei, a susţinut CJUE.

Totuşi, aceasta a notat că, şi în circumstanţe neprevăzute, companiile aeriene au obligaţia de a face tot ce este rezonabil pentru a se asigura că clienţii lor ajung la destinaţia finală cât mai repede posibil şi a remis această parte a litigiului justiţiie austriece.

Austrian Airlines consideră că a reacţionat corect, închiriind iniţial o aeronavă de înlocuire şi apoi permiţând decolarea în cele din urmă a aeronavei lovite de fulger după ce a primit undă verde din partea siguranţei aeriene.

Coliziunea cu o pasăre a fost deja reţinută drept „circumstanţă extraordinară” de către CJUE în 2017.