La mai bine de 20 de ani de la ultima sa călătorie, experții din industrie au confirmat că următoarea generație de avioane supersonice ar putea intra în serviciu, poate chiar anul viitor.

Anunțul vine după adoptarea unei noi legislații americane în iunie anul acesta, care elimină interdicțiile privind zborurile supersonice deasupra uscatului.

Acest lucru a fost posibil datorită tehnologiilor moderne de reducere a zgomotului care suprimă bubuiturile sonice puternice, care reprezentau o critică la adresa Concorde-ului original.

Concorde, dar dintr-o nouă generație

Noua aeronavă, denumită neoficial „Concorde 2.0”, este dezvoltată de Fly-Concorde Ltd, o companie susținută de ingineri internaționali și inovatori în aviație, potrivit Euro Weekly News. Versiunea actualizată a Concorde va prezenta o serie de elemente de design noi și tehnologie de ultimă generație.

Unele informații sugerează că primele servicii comerciale sunt programate să coincidă cu cea de-a 50-a aniversare a primei traversări transatlantice a avionului Concorde din 1976.

Timpul de călătorie pe rute precum Londra-New York sau Los Angeles-Washington ar putea fi redus la doar două ore – o scădere de la șase până la șapte ore față de cât durează în prezent.

Aeronava va fi alimentată cu combustibil de aviație sustenabil, va cântări cu aproximativ 50% mai puțin decât predecesorul său și va zbura la altitudini de până la 20.000 de metri, cu o viteză de 2 Mach (aproximativ 2.179 km/h).

O cabină la standardele cele mai moderne

Fly-Concorde Limited a colaborat cu arhitecți de top pentru a reimagina cabina pentru călătorul de astăzi. Inspirat de designul minimalist japonez, noul interior al Concorde va îmbina liniștea cu sofisticarea tehnologică.

Printre caracteristicile de zbor se vor număra ferestre panoramice, zone de productivitate personală și afișaje inteligente încorporate. Experiența pasagerilor este concepută pentru a reflecta luxul modern – silențios, spațios și sustenabil.

Cu un număr de locuri limitat la sub 100 de pasageri, revenirea aeronavei Concorde se va concentra pe rute transatlantice și transcontinentale premium pentru călătorii de afaceri și pasagerii de agrement înstăriți.

Nepotul lui Winston Churcill, părintele noului Concorde

În fruntea renașterii supersonice se află Dr. Pano Kroko Churchill, CEO și fondator al The Concorde Co. Fizician cu trei doctorate și descendent al lui Sir Winston Churchill, Dr. Churchill este creditat cu rezolvarea problemei de lungă durată a bang-ului sonic.

Tehnologia sa de suprimare a bang-ului sonic, brevetată în mai 2025, permite avionului Concorde să zboare deasupra uscatului fără a încălca limitele de zgomot. „Avionul nostru, CONCORDE, a transportat deja peste două milioane de clienți plătitori pe cer”, a remarcat Churchill. „Acum este o evoluție care a închis cercul.”

Nu doar o inovație aviatică, ci și una financiară

Fly-Concorde Limited nu inovează doar în domeniul aviației. Pentru a finanța relansarea ambițioasă, a introdus Concorde Coin (CSSC), o monedă stabilă bazată pe blockchain, susținută de activele aviatice ale companiei și de veniturile viitoare.

Activul digital va permite investitorilor globali să participe la dezvoltarea Concorde. Această inițiativă se aliniază cu intersecția tot mai mare dintre industria aerospațială și finanțele descentralizate, oferind un model de finanțare alternativ investițiilor tradiționale în aviație.

Prin această dublă abordare, tehnică și financiară, revenirea aeronavei Concorde se conturează ca unul dintre cele mai disruptive proiecte din aviația comercială.

O istorie care se închide în cerc

Concorde a fost primul avion supersonic cu turboreactor care a intrat în serviciu, transportând pasageri peste Atlantic cu o viteză dublă față de cea a sunetului.

Doar două companii aeriene, Air France și British Airways, au operat comercial avionul Concorde original, începând cu anul 1976.

Din cauza bubuiturilor sonice puternice create de depășirea barierei sunetului, zborurile sale au fost restricționate la rute transatlantice peste ocean.

Printre pasagerii celebri ai avionului Concorde s-au numărat membri ai familiei regale, muzicieni, actori și politicieni, precum Regina Elisabeta a II-a, Paul McCartney, Mick Jagger și Joan Collins.

Concorde a efectuat ultimul său zbor pe 26 noiembrie 2003, decolând de pe aeroportul Heathrow și aterizând la Bristol, fiind întâmpinat de o mulțime adunată în spatele gardurilor din apropierea pistei.

Nu doar un vis împlinit, ci și o realitate strategică

Reluarea zborurilor comerciale supersonice are loc în contextul în care X-59 de la NASA, o aeronavă experimentală, ar putea zbura din capitala Regatului Unit la New York în aproximativ trei ore și 44 de minute.

Descrisă ca fiind „silențioasă”, designul special al aeronavei înseamnă că va produce un zgomot mult redus, în loc de un bubuit sonic puternic.

Avionul, care costă de 247,5 milioane de dolari, a fost supranumit „Fiul lui Concorde”.

În prezent, este testat în California, la Uzina 42 a Forțelor Aeriene ale SUA și este supus unor evaluări ale sistemului de siguranță înainte de a putea efectua zborul de debut.

Întoarcerea aeronavei Concorde nu mai este un vis, este o realitate strategică care se desfășoară sub ochii noștri. Cu undă verde de reglementare, inovație financiară și descoperiri tehnologice, Concorde este setat să devină nava amiral a călătoriilor aeriene de mare viteză din secolul XXI.

„De la nașterea sa în timpul Războiului Rece până la renașterea sa în secolul XXI, călătoria lui Concorde este o poveste despre ambiție, eșecuri și renaștere. Lumea va fi în curând martora renașterii visului supersonic, care este acum mai inteligent, mai rapid, mai curat și mai conectat ca niciodată”, scrie The Aeroworld.com.