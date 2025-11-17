Flota de avioane din Orientul Mijlociu se va dubla până în 2044, estimează Airbus

Airbus anticipează că flota de aeronave din Orientul Mijlociu va depăşi 3.700 de avioane până în 2044, mai mult decât dublu faţă de nivelurile actuale, a declarat duminică Grainne van den Berg, director de marketing pentru Africa şi Orientul Mijlociu, citat de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit producătorului european, traficul de pasageri din regiune va creşte cu o rată anuală compusă de 4,4% în următorii 20 de ani. Airbus estimează, de asemenea, că piaţa serviciilor aeronautice în Orientul Mijlociu se va dubla, ajungând la aproape 29,9 miliarde de dolari până la finalul anului 2044.

Prognoza vine în ajunul Dubai Airshow, cel mai mare eveniment aviatic din Orientul Mijlociu, care are loc în perioada 17–21 noiembrie, unde Airbus concurează pentru comenzi cu rivalul american Boeing.

Airbus prevede că aeronavele widebody vor reprezenta 42% din cererea totală de avioane în regiune până în 2044 — cea mai ridicată pondere la nivel global.

”Orientul Mijlociu transformă aviaţia globală, iar extinderea flotei este cu adevărat semnificativă, în special în ceea ce priveşte aeronavele widebody”, a declarat Gabriel Semelas, preşedintele Airbus pentru Africa şi Orientul Mijlociu. „Această regiune devine un hub pentru zborurile lung-curier, acum şi în viitor.”