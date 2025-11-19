Grupul aeronautic european Airbus a obţinut marţi un acord preliminar pentru 150 avioane A321neo de la flydubai, în valoare de 24 miliarde de dolari, înlăturând Boeing din poziţia de furnizor exclusiv al companiei aeriene low-cost şi redresându-se după un start slab la Salonul Aeronautic de la Dubai, cel mai mare eveniment din Orientul Mijlociu dedicat aviaţiei, transmit Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

„Este o decizie captivantă pentru extinderea şi diversificarea flotei noastre”, a afirmat preşedintele flydubai, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, la o conferinţă de presă.

„Tranzacţia este în valoare de 24 miliarde de dolari şi include opţiunea pentru încă 100 de aeronave, ceea ce ne va permite să facem faţă majorării cererii pe pieţele noastre”, a precizat el într-o postare pe platforma X.

Flydubai cumpăra avioane de la compania americană Boeing încă de când a fost înfiinţată, în 2008, ca divizie low-cost a gigantului Emirates, ceea ce l-a determinat pe directorul comercial al Airbus, Christian Scherer, care stătea marţi alături de Sheikh Ahmed, să glumească: „Ce v-a luat atât de mult?”

Un acord nu este garantat, dar dacă se confirmă Airbus rămâne probabil cu majoritatea noilor afaceri ale companiei aeriene low-cost, echilibrând flota per ansamblu, au explicat ei.

În prezent, Flydubai operează aproximativ 95 avioane Boeing 737, inclusiv 69 MAX, şi a comandat şi alte aeronave.

Şi operatorul aerian Etihad Airways din Abu Dhabi a plasat o comandă pentru 13 avioane A330neo şi A350-1000, alături de trei aeronave de transport A350F, a anunţat Airbus.

Luni, Emirates, proprietarul Emirates Airlines, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunţat că a lansat o comandă în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru 65 de aeronave Boeing 777X.

Compania aeriană Emirates, deţinută în totalitate de Guvernul Dubaiului, era deja cel mai mare client pentru avioanele de tip Boeing 777, în condiţiile în care a comandat până acum 270 de aparate Boeing 777X, la care se adaugă 10 avioane Boeing 777 cargo şi 35 de avioane Boeing 787.

Emirates Airlines are acum comandate 315 aeronave Boeing cu fuselaj lat sau de cursă lungă. Compania aeriană şi-a exprimat totuşi nemulţumirea faţă de întârzierile repetate apărute la livrările de avioane 777X, care au fost deja amânate din 2025 pentru 2026.

Emirates este cea mai profitabilă companie aeriană din lume, anunţând recent un profit semestrial de 2,9 miliarde de dolari.

La rândul său, constructorul aeronautic american Boeing se confruntă nu numai cu întârzieri la livrări, ci şi cu preocupări legate de siguranţă şi procese în urma unei serii de accidente, inclusiv accidentul Air India din iunie, în care şi-au pierdut viaţa 260 de persoane.

Întârzierile apărute în livrarea de avioane Boeing 777X au obligat Emirates să renoveze o mare parte din flota sa existentă, inclusiv avioanele Airbus A380, care nu mai sunt în producţie.