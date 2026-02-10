Forțele Aeriene ale Statelor Unite trebuie să achiziționeze sau să producă cel puțin 500 de avioane de luptă și bombardament de generația a șasea pentru a putea face față unui eventual conflict cu China, avertizează Mitchell Institute for Aerospace Studies, un think tank american, într-un raport citat de DefenseNews.

Potrivit documentului, intitulat „Strategic Attack: Maintaining the Air Force’s Capacity to Deny Enemy Sanctuaries”, actualele planuri ale Pentagonului sunt insuficiente pentru a asigura superioritatea aeriană a SUA într-un scenariu de război de mare intensitate în regiunea Indo-Pacific. Experții institutului estimează că Washingtonul ar avea nevoie de cel puțin 300 de avioane de luptă F-47 de nouă generație și de minimum 200 de bombardiere stealth B-21 Raider, ceea ce depășește semnificativ obiectivele de achiziție anunțate până acum de Forțele Aeriene.

În prezent, armata americană intenționează să cumpere cel puțin 185 de avioane F-47, produse de Boeing, și cel puțin 100 de bombardiere B-21, fabricate de Northrop Grumman.

Istoria conflictelor recente arată riscurile unei forțe aeriene insuficiente

Într-o prezentare publică a raportului, Heather Penney, fost pilot de F-16 și director de cercetare la Mitchell Institute, a avertizat că istoria conflictelor recente arată riscurile unei forțe aeriene insuficiente. Războaiele din Coreea și Vietnam, precum și conflictul în desfășurare din Ucraina, demonstrează că armatele care nu pot lovi bazele și infrastructura strategică a adversarului riscă să fie atrase în conflicte de uzură prelungite.

„China își construiește în mod deliberat capacitățile astfel încât să transforme aproape întregul Pacific de Vest într-un sanctuar militar”, a declarat Penney. „Istoria ne arată că, atunci când un adversar beneficiază de un asemenea refugiu, șansele sale de a câștiga cresc considerabil”.

Statele Unite ar putea fi nevoite să adopte o strategie defensivă

Raportul subliniază că, în lipsa unei flote aeriene suficient de numeroase și capabile să proiecteze forță la distanță mare, Statele Unite ar putea fi nevoite să adopte o strategie defensivă excesiv de prudentă într-un conflict cu China, ceea ce ar reduce capacitatea de descurajare, inclusiv în cazul unui posibil atac asupra Taiwanului.

Autorii documentului compară situația cu recentele operațiuni aeriene americane, precum Midnight Hammer, care a vizat instalații nucleare din Iran. Deși operațiunea a fost executată cu succes, aceasta a implicat întreaga flotă disponibilă de bombardiere stealth B-2, ceea ce arată limitele actuale ale capacității de lovire strategică a SUA. Pierderea chiar și a unei singure aeronave ar fi dificil, dacă nu imposibil, de compensat pe termen scurt.

Într-un conflict cu o putere militară majoră, dotată cu sisteme avansate de apărare antiaeriană, cum este China, Forțele Aeriene americane s-ar confrunta cu riscuri mult mai mari, avertizează experții Mitchell Institute.

Raportul solicită creșterea achizițiilor de avioane de generația a cincea

Pe termen scurt, think tank-ul recomandă măsuri interimare pentru menținerea capacității de luptă aeriană până la intrarea în serviciu, în număr semnificativ, a noilor platforme. Printre acestea se numără amânarea retragerii bombardierelor B-1 Lancer și B-2 Spirit până când flota de B-21 va atinge cel puțin 100 de unități, precum și accelerarea finanțării programului B-21 de către Congres și Pentagon.

De asemenea, raportul solicită creșterea achizițiilor de avioane de generația a cincea F-35A, de F-15EX Eagle II și de drone autonome de tip „collaborative combat aircraft”, menite să opereze alături de aeronavele pilotate.

Forțele Aeriene ar trebui să dispună de o flotă totală de cel puțin 300 de bombardiere

Concret, experții recomandă achiziționarea anuală a 74 de avioane F-35A și a 24 de F-15EX pentru a inversa trendul de reducere a flotei de luptă din ultimele decenii.

În final, Mitchell Institute susține că Forțele Aeriene ar trebui să dispună de o flotă totală de cel puțin 300 de bombardiere. Având în vedere că SUA operează în prezent 76 de bombardiere B-52 Stratofortress, modernizate din perioada Războiului Rece, atingerea acestui obiectiv ar presupune achiziționarea a cel puțin 224 de bombardiere B-21.

În actualele planuri, Pentagonul intenționează să retragă complet bombardierele B-1 și B-2 în următorul deceniu, urmând să opereze o flotă restrânsă, formată din doar două tipuri de bombardiere.